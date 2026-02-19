La Fulgor Basket lotta contro la capolista, ma non basta 

Trasferta amara per la Paffoni Fulgor Basket che cede in casa della capolista la T Tecnica Gema Montecatini con il punteggio di 93-72 . I rossoverdi, ancora privi di elementi importanti per infortuni, hanno tenuto testa ai toscani per un tempo, salvo poi arrendersi alla maggiore profondità di roster e alla serata di grazia dei padroni di casa.

LA PARTITA

Primo quarto equilibrato e combattuto, con le due squadre che si alternano al comando. La Fulgor gioca con personalità e chiude il periodo in parità (19-19), trascinata da un Balanzoni già in grande spolvero e da Baldini preciso dall'arco.

Il secondo quarto cambia l'inerzia della gara: Montecatini piazza un break micidiale nel finale di tempo (dal 32-31 al 48-34), approfittando di alcune palle perse rossoverdi e dell'ottima vena di Acunzo e Passoni. Si va al riposo sul 48-34.

Nel terzo periodo la capolista amministra e allunga ulteriormente, con la Fulgor che fatica a trovare soluzioni offensive contro la difesa organizzata dei toscani. Il 77-53 di fine terzo quarto chiude sostanzialmente i conti.

Nel quarto periodo, con la partita ormai decisa, la Paffoni gioca con orgoglio e vince il parziale 19-16, dando spazio anche ai giovani della panchita e dimostrando carattere fino alla sirena.

T Tecnica Gema Montecatini - Paffoni Fulgor Basket Omegna 93-72

Parziali (19-19, 29-15, 29-19, 16-19)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Giacomo Baldini 19 (5/7, 2/3), Jacopo Balanzoni 15 (6/10, 1/1), Michele Antelli 10 (2/10, 2/4), Axel Piccirilli 9 (4/4, 0/3), Michael Sacchettini 6 (2/9, 0/1), Alessandro Voltolini 5 (1/2, 1/4), Emanuele Trapani 4 (0/2, 0/2), Federico Casoni 2 (0/1, 0/3), Kalyan Angelori 2 (1/1, 0/0), Leonardo Caramelli 0 (0/0, 0/1).

PROSSIMO IMPEGNO

Domenica 23 febbraio 2026, ore 18:00

PalaCipir di Gravellona Toce

Paffoni Fulgor Omegna – Backery Piacenza

La Fulgor torna tra le mura amiche dove dovrà assolutamente conquistare i due punti davanti al proprio pubblico. Il sostegno del branco rossoverde sarà fondamentale per ripartire dopo questa sconfitta!