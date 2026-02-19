Club76: i risultati del weekend

In U18 il Club76 Fenera Chieri vince 0-3 contro Caselle Volley U18, nella gara di andata della semifinale territoriale (21-25, 23-25, 12-25). Il Fenera Chieri'76 vince meritatamente e non senza affanno la gara contro Caselle. La squadra è entrata in campo con Monetti in regia, Arbore e Voerzio in banda, Boufandar opposto, centrali Occelli e Musaj, Gagliardi libero. Top scorer Boufandar e Occelli con 12 punti.

In U18 anche il Club76 MTS Ser Santena ha vinto 3-0 contro Bro Agridrone Volley Villafranca (25-19, 25-21, 25-12).

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Volley Cherasco (25-16, 25-21, 25-19). Quarto di finale per le “clubbine”, a cimentarsi in una gara giocata al meglio delle possibilità, ma comunque quasi sempre in controllo. Ora testa alla semifinale di domenica prossima.

In Serie D il Club76 L'Alba Volley inciampa 3-0 contro New Volley Asti (25-20, 25-21, 25-22). Le giovani albesi non riescono a imporsi contro l’esperienza delle giocatrici avversarie. Poco efficiente durante la partita il sistema di muro-difesa e la difficoltà a ricostruire il gioco.