Club76: i risultati del weekend

In Serie A1 le ragazze di coach Nicola Negro preparano i quarti di finale della Coppa CEV, nella gara di andata contro PGE Grot Budowlani Łódź, alla Sport Arena di Łódź, in Polonia, con fischio d'inizio oggi alle 17.30, in diretta streaming free su DAZN. In Serie B2 L'Alba Volley batte la capolista Satinox Cardano al Campo per 3-1. Bella gara partita in sordina e cresciuta nel corso dei set. Un risultato sorprendente,che permette di mantenere la terza posizione.
In U18 il Club76 Fenera Chieri vince 0-3 contro Caselle Volley U18, nella gara di andata della semifinale territoriale (21-25, 23-25, 12-25). Il Fenera Chieri'76 vince meritatamente e non senza affanno la gara contro Caselle. La squadra è entrata in campo con Monetti in regia, Arbore e Voerzio in banda, Boufandar opposto, centrali Occelli e Musaj, Gagliardi libero. Top scorer Boufandar e Occelli con 12 punti.
In U18 anche il Club76 MTS Ser Santena ha vinto 3-0 contro Bro Agridrone Volley Villafranca (25-19, 25-21, 25-12).
In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha vinto 3-0 contro Volley Cherasco (25-16, 25-21, 25-19). Quarto di finale per le “clubbine”, a cimentarsi in una gara giocata al meglio delle possibilità, ma comunque quasi sempre in controllo. Ora testa alla semifinale di domenica prossima.
In Serie D il Club76 L'Alba Volley inciampa 3-0 contro New Volley Asti (25-20, 25-21, 25-22). Le giovani albesi non riescono a imporsi contro l’esperienza delle giocatrici avversarie. Poco efficiente durante la partita il sistema di muro-difesa e la difficoltà a ricostruire il gioco.