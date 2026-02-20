KING Basket Torino School Cup 2026: in archivio la fase a gironi, definite le finaliste

Si è chiusa al PalaMoncrivello la fase a gironi della KING Basket Torino School Cup 2026 , con il Day 4 che ha visto protagoniste le squadre del Girone A in un’altra mattinata di grande partecipazione, entusiasmo sugli spalti e coinvolgimento totale dentro e fuori dal campo. Con le sei partite disputate si completa così il quadro delle qualificate alle Final Four del 9 marzo al Pala Gianni Asti.

A staccare l’ultimo pass disponibile è stato l’IIS Curie-Levi, che alla sua prima partecipazione centra un percorso netto chiudendo il girone imbattuto (3-0) grazie a una prova di solidità di tutto il gruppo, guidato dal duo formato dal capitano Fabio Buruiana e da Matteo Morchio.

Ecco quindi il quadro definito delle 4 squadre che si contenderanno il titolo il 9 marzo alle Final Four del Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), con gli abbinamenti delle semifinali che saranno decretati tramite sorteggio: IIS Curie-Levi, Liceo Berti, IIS Primo Levi e Istituto Majorana.

GIRONE A - CLASSIFICA

• IIS Curie-Levi | Collegno 3-0

• Liceo Albert Einstein | Torino 2-1

• IIS Settimo | Settimo Torinese 1-2

• Liceo Regina Margherita | Torino 0-3



Ad aprire la giornata è stata la vittoria del Curie-Levi sull’Einstein (36-43), con Morchio protagonista (18 punti) ben supportato da Buruiana e De Luca. Pronta la risposta dell’IIS Settimo, che ha conquistato il primo successo di giornata superando il Regina Margherita (42-10) trascinato dai 14 di Delvecchio.

Nella terza gara l’Einstein ha imposto il proprio ritmo contro il Regina Margherita (51-18), trovando punti distribuiti e il contributo di Venudo e Bertino. Il Curie-Levi ha poi proseguito la sua marcia superando anche l’IIS Settimo (31-52) con un’altra prova corale, nonostante i 19 punti di Delvecchio per la squadra di Settimo Torinese.

Nella quinta partita il Curie-Levi ha chiuso il percorso perfetto regolando il Regina Margherita (16-34), mentre l’ultima sfida di giornata ha visto l’Einstein imporsi sull’IIS Settimo (42-33) assicurandosi il secondo posto del girone.

A livello individuale, il Top Scorer di giornata è Gabriele Delvecchio (IIS Settimo), autore di 16.7 punti di media con un massimo di 19, protagonista offensivo costante per la propria squadra.

Con la conclusione della fase a gironi, la KING Basket Torino School Cup 2026 entra ora nel suo momento decisivo: l’appuntamento è fissato per lunedì 9 marzo al Pala Gianni Asti per le Final Four che assegneranno il titolo della seconda edizione del torneo scolastico gialloblù.