La Bertram Derthona batte Venezia in rimontae stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia

La Bertram Derthona Tortona gioca con cuore e mette tutta sè stessa, aggiudicandosi il Quarto di Finale di Frecciarossa Final Eight 2026 contro l’ Umana Reyer Venezia 95-87 dopo essere stata sotto anche di 12 lunghezze. Sabato i bianconeri affronteranno la Virtus Olidata Bologna. Ancora una volta è Prentiss Hubb a trascinare la Bertram, con 17 punti, 6 assist e tante giocate da protagonista. Nella sua Torino, Tommaso Baldasso segna 16 punti con alcune triple da assoluto protagonista. In generale, una prova di grande forza collettiva da parte del Derthona.

Inizio di Frecciarossa Final Eight 2026 da sogno per il Derthona

Inizio in salita per la Bertram, che subisce la partenza convincente della Reyer: Venezia tocca il massimo vantaggio temporaneo sul +10 con una jumper in stepback di Denzel Valentine dopo 4:17 minuti di gioco. Il divario si incrementa nei possessi successivi, prima grazie a un’altra tripla di Valentine e poi con un 2+1 di Chris Horton. Nel finale di primo quarto arriva la reazione d’orgoglio della Bertram, che accorcia sul 29-22 con un appoggio di Paul Biligha sulla sirena.

Il body language del Derthona cambia radicalmente nell’avvio della seconda frazione; lo dimostra un euro step di alta fattura firmato Brekkott Chapman, che forza il timeout di Venezia e riporta la Bertram sul -5 (31-26). Il secondo quarto del numero 7 continua in maniera eccellente: la Bertram trova la parità assoluta (40-40) con 4:35 da giocare dopo due sue triple consecutive. Negli ultimi minuti prima dell’intervallo sale di giri RJ Cole, che riporta Venezia avanti 50-45.

Usciti dall’intervallo, è Justin Gorham che prende per mano l’attacco bianconero con sei dei primi otto punti del secondo tempo della Bertram. Christian Vital riporta avanti la Bertram (60-57) con una delle sue triple clutch dalla punta con 5:08 da giocare, ma Venezia risponde con un 6-0 di parziale. Il finale di terzo quarto premia le iniziative personali della Bertram, con una tripla frontale di Prentiss Hubb e un jumper in avvicinamento di capitan Baldasso che valgono il 68-65 con dieci minuti da giocare.

L’equilibrio regna sovrano anche all’inizio dell’ultimo quarto, con le due squadre che si rispondono possesso dopo possesso. Una bomba di Baldasso vale il massimo vantaggio di serata (76-72) per la Bertram a 6:26 sul cronometro, ma Cole continua ad essere glaciale dalla lunetta e riporta Venezia in parità. Il Derthona non molla di un centimetro, e si riporta avanti sul +6 (82-76) con due triple di fila di Baldasso e Andrea Pecchia, mentre Hubb sigla il +9 (87-78) sempre dal perimetro.

Con il risultato in bilico negli ultimi minuti di gioco, gli ultimi possessi dimostrano tutta la voglia dei Leoni in questa Frecciarossa Final Eight. Un circus shot di Chapman vale il 91-85 con 1:48 da giocare, e nei minuti finali emerge l’intensità difensiva necessaria da parte della squadra di Mario Fioretti. Hubb e Chapman sono clutch a tempo fermo, mentre non arrivano i canestri decisivi per la Reyer. In semifinale ci va il Derthona, in attesa di scoprire l’avversaria: sarà una tra Virtus Bologna e Napoli.

La convincente reazione che ha portato la squadra in semifinale di Coppa Italia LBA è nelle parole di coach Mario Fioretti nella conferenza stampa dopogara: «Abbiamo fatto grandissima fatica all’inizio, senza riuscire a fare degli stop efficaci in difesa, mentre in attacco abbiamo fatto quello che c’eravamo prefissi di fare per tutta la partita, più o meno. Non è neanche facile giocare in attacco contro Venezia, sono molto fisici, abbiamo fatto di tutto per limitare Wiltijer, ma è chiaro che sono una formazione talmente di alta qualità che da qualche altra parte devi pagare. Però abbiamo avuto la compattezza e durezza di non abbatterci dopo quell’inizio difficile, di restare attaccati e poi mettere la testa avanti ed essere lucidi nel finale, dopo un terzo quarto che è stato il più solido dei nostri periodi. Adesso bisogna essere contenti, resettare ed essere pronti domani a prepararsi per quel che sarà», dice il coach tortonese proiettandosi a sabato sera.

Sui pensieri avuti sul 15-27 di passivo a due minuti e mezzo dalla fine del primo quarto, il coach tortonese li racconta così: «Pensavo che eravamo in grandi difficoltà ma che, per come stiamo lavorando da quando siamo insieme, cioè da sei mesi, potevamo essere comunque in grado di rimettere in piedi la partita, come fatto altre volte. Non sempre ci si riesce, chiaramente, però devi cercare di pensare cosa non sta andando, cosa invece sta funzionando e dire ai ragazzi due-tre cose che servono ad aggiustarti. Da un lato ci sta arrabbiarsi, ma dall’altro devi cercare di tenere un atteggiamento positivo e di fiducia che le cose si riescano a sistemare», chiosa l’allenatore della Bertram.

Umana Reyer Venezia – Bertram Derthona Tortona 87-95

Parziali (29-22, 50-45, 65-68)

Venezia: Tessitori 14, Cole 26, Horton 9, Lever N.E., De Nicolao, Bowman, Wheatle 12, Nikolic, Janelidze N.E., Parks 9, Wiltjer 6, Valentine 11. All. Spahija.

Tortona: Vital 15, Hubb 17, Gorham 12, Manjon, Pecchia 3, Chapman 13, Tandia N.E., Strautins 5, Baldasso 16, Olejniczak 6, Biligha 8, Riismaa. All. Fioretti.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Baldini di Firenze, Bongiorni di Pisa.