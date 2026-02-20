Verso Autosped BCC Derthona - Famila Wuber Schio

Sfida di grandissimo livello per l’ Autosped BCC Derthona che, domani, sarà di scena tra le mura amiche della Cittadella dello Sport contro le campionesse d’Italia del Famila Wuber Schio , avversarie anche nella recente finale di Coppa Italia disputata alla Nova Arena. La partita, sold out da inizio settimana, rappresenta un test molto importante per la formazione allenata da Cutugno, che si trova di fronte l’unica squadra imbattuta della Serie A1 reduce dal successo in volata (66-68) in gara 1 dei quarti di finale dei Play In di EuroLega contro l’Umana Reyer Venezia. Il BCC, nell’ultimo turno di campionato, ha conquistato i due punti sul campo di Roseto (73-85) ed è tornato nuovamente al quarto posto della graduatoria, in virtù dello scontro diretto favorevole contro il Geas Sesto San Giovanni.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – Profondità, fisico, talento ed esperienza in tutti i ruoli: il Famila Wuber Schio rappresenta l’assoluta eccellenza del campionato e la squadra capace di vincere tutto sul suolo nazionale nell’ultimo ventennio. La continuità di risultati è frutto di una Società solida e lungimirante, in grado di costruire ogni anno dei roster estremamente competitivi.

A guidare il Famila, da questa stagione, c’è lo spagnolo Victor Lapena, un coach di comprovata esperienza internazionale, che ha a disposizione un gruppo di italiane e di straniere di grande qualità. Confermato in blocco il nucleo delle italiane, che può contare sul talento di Costanza Verona, Giorgia Sottana, Carlotta Zanardi e Ilaria Panzera nel reparto esterne e sulla solidità e sulla concretezza di Jasmine Keys e Olbis Andrè sotto le plance, in estate il Famila ha fatto investimenti mirati per rinforzare la squadra. Alla confermata Kitija Laksa, la squadra veneta ha affiancato Maria Conde, reduce da numerose annate di assoluta eccellenza a Praga, Marieme Badiane e Jessica Shepard come straniere. Tornata nuovamente nel roster dopo l’inizio di stagione anche Kim Mestadgh, grande tiratrice. La ciliegina sulla torta è stata il ritorno in Italia di Cecilia Zandalasini, la stella del movimento cestistico italiano.

Un roster completo, profondo e che non ha bisogno di molte presentazioni per una squadra che ambisce a competere e ad arrivare fino in fondo a tutte le competizioni, in Italia e in Europa.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la sfida che attende l’Autosped BCC Derthona è stata Nathalie Fontaine: «Ci aspetta una sfida dura e appassionante, contro Schio che è una squadra molto fisica e ricca di talento individuale, chimica ed esperienza. Penso che la chiave per noi sia concentrarci sun un possesso alla volta, provare a pareggiare la loro fisicità e scendere in campo con grande energia e giocare ad alto ritmo».

CURIOSITÀ, INIZIATIVE ED EX DELLA GARA – Cornelia Fondren (493) è a 7 punti dai 500 in tutte le competizioni LBF, Pallas Kunaiyi-Akpanah (1983) è a 17 rimbalzi dai 200 in Serie A1, mentre Anastasia Conte (2474) è a 26 punti dai 2500 tra tutte le competizioni LBF.

La partita di domani sarà il ‘Franca Cassola Pasquali Day’: l’Associazione Franca Cassola Pasquali da anni si occupa di sostenere la Breast Unit dell’Ospedale di Tortona attraverso iniziative volte alla raccolta fondi per la ricerca, la prevenzione e la cura del cancro al seno.

L’Autosped BCC Derthona, da anni porta in giro il logo dell’Associazione sui pantaloncini da gioco della prima squadra, scende in campo anche in questa occasione al fianco della Franca Cassola Pasquali. L’ingresso alla gara sarà infatti a offerta libera e l’intero ricavato verrà devoluto all’Associazione, che sarà presente con uno stand informativo e protagonista della partita. Autosped BCC Derthona e Famila Wuber Schio indosseranno, nel riscaldamento pregara, una speciale t-shirt realizzata per l’occasione, a testimonianza della forza e dell’unione del movimento cestistico femminile in occasioni come queste. Gli intervalli brevi dell’incontro saranno allietati dalle esibizioni delle cheerleader della Derthona Ginnastica.

Elisa Penna è l’ex della partita: al secondo anno in canotta Autosped BCC Derthona, ha militato tra le fila del Famila Wuber Schio per due annate, dal 2022 al 2024. In quelle due stagioni ha conquistato uno Scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

DOVE VEDERLA – La partita sarà visibile in diretta streaming su flima.tv.