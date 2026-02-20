OLTRE IL CAMPO | 100% Ugi Torino, dove il pallone diventa vita

TORINO - Il calcio come inno alla vita. Come ritorno alla normalità più pura, alla spensieratezza che tanti ragazzi e ragazze meritano più di ogni altra cosa. La squadra “100% Ugi Torino” è nata nel 2018 ed è il primo gruppo formato esclusivamente da adolescenti guariti da un tumore. Ragazzi e ragazze che, grazie a questa idea figlia di un ritiro estivo del Toro e sviluppata dall’ Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini Odv in collaborazione con l’ Ospedale Infantile del Regina Margherita , hanno una preziosa occasione di reinserimento attraverso il gioco di squadra. Una grande iniziativa, che Ugi anno dopo anno ha rafforzato. Sebbene le attività dell’associazione partano da molto lontano. L’Unione Genitori Italiani, dal 1980, ha fatto passi da gigante grazie all’aiuto prezioso di tutti coloro che hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro competenze come volontari. La crescita è dovuta anche alla generosità di singoli cittadini, di aziende e di enti che con costanza contribuiscono ai progetti che vengono messi in piedi. Quelli legati al calcio, in particolare, hanno trovato facilmente spazio a Torino. Enrico Pira , presidente di Ugi, riassume la missione: «Dal punto di vista delle attività sportive siamo molto attivi. Crediamo che lo sport, per chi ha passato esperienze terribili come un tumore in età infantile, sia un simbolo estremamente importante di normalità. Parliamo di normalità fisica e psicologica, le complicazioni sono tante. Il nostro sodalizio col Toro dura nel tempo: la squadra 100% Ugi nasce da lì. L’allenatore è Marco Morra e il direttore tecnico è Silvano Benedetti, ex responsabile della scuola calcio del Toro. Due persone straordinarie». L’attività della squadra 100% Ugi? Pira la descrive così: «Vengono allenati e partecipano anche a dei tornei. Il punto di massima notorietà risale allo scorso anno. Hanno partecipato al “Manlio Selis”, un piccolo mondiale in Sardegna per gli Under 14. Questa partecipazione attirò persino l’attenzione del presidente della Fifa Gianni Infantino: è stato un grande motivo d’orgoglio per tutti noi. Siamo poi stati contattati dalla Figc anche per una bella occasione». Risale a novembre scorso, quando la squadra 100% Ugi si è presentata a Coverciano. Ad aprire la giornata è stata la visita al Centro Tecnico Federale e al Museo del Calcio , luoghi simbolo della storia del nostro movimento calcistico, dove i ragazzi hanno potuto respirare da vicino il fascino e l’identità del calcio italiano. Al termine del convegno la delegazione ha pranzato all’interno del Centro Tecnico Federale insieme agli organizzatori e agli ospiti presenti. Dopodiché, i ragazzi hanno sfidato la rappresentativa dell’ AIAC e de La Mitica - Nazionale dei ragazzi guariti dalla leucemia e dei donatori di midollo - in un contesto di grande valore sportivo e umano. La squadra 100% Ugi, per quanto riguarda il futuro prossimo, sarà presente il 14 giugno sul campo «Malabaila» di Canale alla “Partita più bella del mondo” , dove nella scorsa estate si sono affrontate sei squadre miste di ragazzi e ragazze guariti da tumori provenienti dai Centri di Oncoematologia pediatrica d’Italia, con tanti ospiti illustri presenti (nell’ultima edizione bagno di folla per Leonardo Bonucci). L’iniziativa venne organizzata da Ugi , “La partita più bella del mondo APS” e Canale Academy . L’emozione di Pira è notevole, pensando anche alla progettualità futura: «Sin dalla prima edizione siamo alle Atp Finals: la Nitto ha scelto noi e i nostri ragazzi danno la mano ai tennisti. Sono diventati famosi anche per le loro domande: è bello vedere i loro sorrisi, la loro gioia, la loro fame smisurata di vita. Noi siamo attenti ad ogni iniziativa legata allo sport: sappiamo quanto sia importante per loro».

PROGETTO “VINCIAMO INSIEME”: IL VALORE DEGLI ESPORTS

La Sinergia | Istituzioni Pubbliche, Onlus e LND Piemonte-Vda insieme per garantire spazi di gioco ai bimbi ricoverati

È una dichiarazione d’intenti, ormai: “Vinciamo Insieme”. Non si tratta solo di un motto, ma di un obiettivo per la vita. Di chi soffre, di chi non può praticare il calcio in modo tradizionale. C’è questo alla base dell’ultimo progetto di inclusione promosso dalla Figc-Lnd che, attraverso gli eSports, vuole garantire ai bambini che si trovano all’interno di strutture sanitarie, educative e residenziali l’opportunità di vivere l’esperienza del gioco di squadra in appositi spazi di aggregazione creati all’interno delle strutture stesse. Un’iniziativa che sta trovando attuazione grazie alla sinergia tra istituzioni pubbliche, Onlus, strutture sanitarie e i Comitati regionali che hanno risposto con grande sensibilità e visione sociale. Oltre che operatività. Tra questi anche il Comitato Piemonte e Vda che ha subito avviato l’iter per portare “Vinciamo Insieme” presso alcune strutture del territorio a partire da Casa UGI, a servizio dei piccoli pazienti dell’Ospedale Regina Margherita di Torino, punto di riferimento per le famiglie e i bambini in cura presso il più importante polo oncologico pediatrico del Nord Ovest.

«Abbiamo presentato all’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi una serie di progetti in sinergia con le istituzioni e, in questo caso, con quella sanitaria – esordisce il presidente regionale Figc-Lnd Mauro Foschia –. Tra questi c’è anche quello che segna il connubio eSports-Casa Ugi, con il coinvolgimento dell’ospedale Regina Margherita nelle persone del responsabile della struttura Domenico De Biasio e del direttore del Dipartimento di Patologia e Cura del Bambino, la dottoressa Franca Fagioli».

Allo stesso modo, il Comitato regionale Figc-Lnd ha previsto la nascita di hub anche presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria e presso la sede nazionale di Insuperabili Onlus a Torino: «Tre realtà diverse, unite da un obiettivo comune – precisa Foschia –: mettere la persona al centro, creare spazi di gioco, relazione e appartenenza e dimostrare che lo sport, anche digitale, può essere strumento concreto di inclusione e partecipazione. Coinvolgere quei bambini e ragazzi che non posso giocare a calcio per motivi di salute, o perché sono in cura, o perché per qualsiasi altra ragione non abbiano questa opportunità credo che sia uno dei modi migliori di collaborare».

Come specificato dal presidente, “Vinciamo insieme” è solo il primo di tanti progetti che il Comitato ha intenzione di attuare sul territorio: «Tra questi ne esiste uno in collaborazione con l’ordine dei biologi nutrizionisti. Da pochi mesi l’obesità è diventata ufficialmente una malattia: in questo senso lo sport, e nel nostro caso il calcio, può diventare uno strumento prezioso per portare ai ragazzi, sin dall’età scolare, un’opportunità che unisce gioco ed educazione alimentare, utile per trasmettere le informazioni essenziali sul tema soprattutto in un’età delicata come quella».