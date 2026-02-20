La Reale Mutua Torino '81 Iren ricomincia da Camogli

Dopo due sconfitte consecutive, la Reale Mutua Torino '81 Iren è chiamata a reagire per continuare la propria corsa per i play-off. Domani i gialloblù affronteranno il Camogli in uno scontro diretto per il terzo posto in classifica. All'andata i liguri hanno avuto la meglio per 19-13. I ragazzi di Simone Aversa sono al quarto posto a -1 dal Camogli che, con la sconfitta per 11-13 contro il Bogliasco, rimane stabile al terzo posto.