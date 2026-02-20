La Reale Mutua Torino '81 Iren ricomincia da Camogli

Dopo due sconfitte consecutive, la Reale Mutua Torino '81 Iren è chiamata a reagire per continuare la propria corsa per i play-off. Domani i gialloblù affronteranno il Camogli in uno scontro diretto per il terzo posto in classifica. All'andata i liguri hanno avuto la meglio per 19-13. I ragazzi di Simone Aversa sono al quarto posto a -1 dal Camogli che, con la sconfitta per 11-13 contro il Bogliasco, rimane stabile al terzo posto.
Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Partita importante per il proseguo del campionato, una vittoria ci rilancerebbe dopo un paio di turni complicati, mentre la sconfitta ci complicherebbe il percorso verso i nostri obiettivi stagionali, ma con ancora tanti punti in palio non sarebbe una tragedia. Ma al di là del risultato, che è sicuramente importante, credo che prevalga in tutti noi, squadra, società ed il sottoscritto il desiderio di dimostrare il nostro reale valore, siamo vivi con i nostri difetti ed imperfezioni, con un rinnovato spirito di gruppo, pronti a giocare una grande partita».
La partita si disputerà sabato 21 febbraio alle ore 18:00 presso la piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sul canale YouTube "Torino81live" a cura di Gianluca Valsoano e Franco Nettuno con la regia di Gabriele Lusco.
TREDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD
AGN Energia Bogliasco 1951 - Dream Sport
Waterpolo Milano Metanopoli - Piacenza Pallanuoto 2018
Mobilpesca Lavagna - Futurenergy R.N. Sori
Reale Mutua Torino '81 Iren - Spazio R.N. Camogli
R.N. Arenzano - Chiavari Nuoto
Pallanuoto Bergamo - Vela Nuoto Ancona
LA CLASSIFICA
Chiavari Nuoto 34, Futurenergy R.N. Sori 32, Spazio R.N. Camogli 24, Reale Mutua Torino '81 Iren 23, AGN Energia Bogliasco 1951 21, R.N. Arenzano 17, Mobilpesca Lavagna 16, Vela Nuoto Ancona 14, Piacenza Pallanuoto 2018 14, Waterpolo Milano Metanopoli 9, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.