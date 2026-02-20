La Reale Mutua Torino nella tana della Valtur Brindisi  

Archiviata la preziosa vittoria interna contro la Gemini Mestre, che ha permesso di interrompere la striscia negativa e tornare a muovere la classifica, la Reale Mutua Basket Torino si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative della stagione. Domani sera, sabato 21 febbraio alle ore 20.30 , i gialloblù saranno di scena al PalaPentassuglia contro la Valtur Brindisi , formazione di vertice del campionato e tra le principali candidate alla promozione. Il successo conquistato domenica scorsa al Pala Gianni Asti era fondamentale per ridare animo a un gruppo alla ricerca di nuova fiducia ed entusiasmo per archiviare la striscia negativa, come evidenziato anche da coach Moretti, che dopo la partita di domenica aveva parlato della necessità di “ritrovare un po’ di sorriso” , per affrontare al meglio il rush finale della stagione regolare.

Robert Allen, che contro Mestre ha registrato la sua quindicesima doppia-doppia stagionale (leader assoluto nella lega per questa voce statistica), ha presentato così la gara: «Ci avviciniamo alla sfida concentrandoci principalmente su noi stessi, sulla nostra identità e sul nostro piano partita. Dovremo giocare di squadra e curare ogni dettaglio. All’andata Brindisi ha vinto sul nostro campo, per provare a riprenderci i due punti dovremo partire dalla difesa e dall’energia».

AVVERSARI – L’ANALISI DELL’ASSISTANT COACH FLAVIO BOTTIROLI

«Brindisi è una delle migliori squadre del campionato. È stata stabilmente al vertice per tutta la stagione, giocherà la finale di Coppa Italia la prossima settimana ed è attualmente seconda in classifica con una partita in meno — quindi potenzialmente prima. Hanno inserito subito dopo l’inizio del campionato un giocatore come Andrea Cinciarini, uno dei playmaker italiani più importanti degli ultimi anni, miglior assistman del campionato. Hanno due americani di altissimo livello come Zach Copeland e Blake Francis, capaci di spaccare la partita in qualsiasi momento. Sotto canestro hanno un pacchetto lunghi molto solido e profondo, con Vildera, Esposito, Miani, Radonjic. È una squadra completa, con talento, esperienza e fisicità, per di più da affrontare sul proprio campo. Sarà una partita difficile. Per competere dovremo esprimere il meglio di noi stessi e dare il massimo, andare oltre il 100%. Servirà una prova di grande energia, concentrazione e personalità. Sappiamo che partono favoriti e che vorranno mantenere la testa della classifica. Però noi non abbiamo paura. Andiamo lì con entusiasmo e con la fiducia che ci ha dato l’ultima vittoria in casa, che ha interrotto una striscia negativa che ci pesava addosso. Brindisi è favorita, è chiaro, ma nel basket non si sa mai. Gli underdog, a volte, scrivono le storie più belle».

INJURY REPORT

Indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il proprio percorso di riabilitazione al ginocchio destro (legamento crociato anteriore).

DIRETTA STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.