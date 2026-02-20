GranTorino a caccia dei due punti contro College

Dopo la sconfitta rimediata sul campo della capolista Mens Sana Siena, GRANTORINO vuole ritrovare la via della vittoria tra le mura di casa. Con nove partite ancora da giocare prima della fine della stagione regolare, per i gialloblù sarà cruciale confermare i progressi delle scorse giornate e conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla retrocessione diretta. A distinguersi per i gialloblù nell'ultima uscita sono stati Ficetti (14 punti, 16 rimbalzi) e la coppia Zumstein-Fracasso, entrambi in doppia cifra.

College Basketball occupa il 5° posto a pari punti con Stosa Virtus Siena ed è determinata ad aumentare il divario dalle inseguitrici per assicurarsi un posto ai playoff. La squadra di Borgomanero è reduce dalla vittoria contro Olimpia Legnaia e anche in questa sfida punterà sul contributo di Benzoni e Buttiglione, tra i migliori realizzatori del girone.

Palla a due alle 20:45 di sabato 21 febbraio. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di GRANTORINO e sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Ferrero Regis Mauro e Franceri Davide (secondo arbitro).