La Bertram Derthona sfida la Virtus Bologna in semifinale

Dopo l’exploit nei quarti di finale, con la vittoria in rimonta ai danni dell’ Umana Reyer Venezia , il cammino della Bertram Derthona Tortona alla Frecciarossa Final Eight 2026 prosegue in semifinale. Tra i piemontesi e la seconda finale nella storia del club c’è l’ostacolo rappresentato dalla Virtus Olidata Bologna , che nella serata di giovedì ha sconfitto Guerri Napoli guadagnandosi l’accesso per la semifinale. La sfida, in programma sabato 21 febbraio alle 20:45 , verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket, Cielo e LBATV. Nell’altra semifinale, cercano l’accesso al grande appuntamento domenicale l’EA7 Emporio Armani Milano e la Germani Brescia.

Come arrivano le due squadre?

Il giovedì sera ha fatto vivere al pubblico dell’Inalpi Arena due sfide dall’altro tasso tecnico e adrenalinico. La Bertram ha inaugurato il programma di giornata con l’esaltante vittoria per 95-87 contro l’Umana Reyer Venezia, dopo essere stata in svantaggio anche di dodici lunghezze. Una prova dalla grande forza collettiva per la squadra di Mario Fioretti, trainata dai tre tenori Prentiss Hubb (17 punti e 6 assist) Tommaso Baldasso (16 punti) e Christian Vital (15 punti).

Nell’altro quarto di finale, la compagine allenata da Dusko Ivanovic non ha iniziato nel migliore dei modi contro i partenopei, ma alla lunga è emersa la superiorità della Virtus. I bianconeri hanno prevalso 83-73, anche grazie ai 24 punti di Carsen Edwards.

La sfida del girone d’andata con la Virtus Olidata Bologna

Le due squadre - oltre che nell’amichevole dell’Opening Game in Nova Arena - si sono naturalmente già affrontate nel girone d’andata. Ad avere la meglio sono stati i felsinei, che hanno sconfitto il Derthona 92-77 l’8 dicembre scorso.

Il punto di Iacopo Squarcina

Oltre al capitano Tommaso Baldasso, nella squadra bianconera c’è un altro torinese che nel quarto di finale ha sfatato la classica maledizione che incombe sui “profeti in patria”, Iacopo Squarcina. Ovviamente l’opera va ora continuata, sfruttando l’onda lunga provocata dall’aver sovvertito il pronostico ai danni di Venezia: «C’è la soddisfazione di aver fatto un upset, contro una squadra che per profondità e qualità è a livello delle altre formazioni top del campionato, come testimonia del resto la sua posizione in classifica», dice l’assistant coach tortonese. «In più c’è anche l’energia e la consapevolezza che possiamo giocare a quel livello di fisicità. È soprattutto questo ciò che ci portiamo dietro dalla partita con Venezia e che sarà la chiave di volta anche con Bologna. Impattare fisicamente la gara sia a livello di durezza che di lotta a rimbalzo è il nostro obiettivo per provare a vincerla».

L’unico scontro diretto stagionale ha visto la Virtus allungare abbastanza agevolmente nel secondo tempo. Sono passati due mesi e mezzo da allora e qualcosa è cambiato: «Sicuramente nella gara d’andata in campionato Ezra [Manjon] non c’era, per cui la sua presenza ci dà maggiore profondità d’organico. Cosa sia cambiato più nello specifico lo scopriremo poi giocando, sappiamo che andiamo ad affrontare una sfida ancora più difficile rispetto al quarto di finale. Detto già dell’impatto fisico, un altro aspetto cardine sarà il condividere la palla, come successo efficacemente con Venezia dal secondo quarto in poi. Nel momento in cui abbiamo rallentato il flusso della palla, infatti, loro hanno imposto la loro maggiore fisicità e ci hanno costretto a prendere tiri che non volevamo prendere. Viceversa, quando abbiamo mosso maggiormente il pallone abbiamo avuto soluzioni e tiri migliori. Insomma, ci sono tratti simili tra le due partite che dobbiamo sfruttare per continuare a coltivare il sogno».

Il clima della vigilia è «positivo, il nostro è un bel gruppo, un gruppo sano», dice Squarcina. «Non ci siamo mai disuniti nelle difficoltà, basta vedere il grande apporto che giovedì sera ci ha dato la panchina, chiudendo la partita con la “second unit”. La cosa più bella è che chiunque sia in campo è supportato da quelli fuori e quando c’è un cambio succede la stessa cosa a parti invertite: questa è la prima vittoria per la squadra e per la società. Ed è il giusto ingrediente per andare a giocarci la partita più difficile di tutte, contro i campioni d’Italia in carica e attuali primatisti solitari del campionato».