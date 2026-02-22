Asti Padel Teams: tredicesima giornata di Campionato 2025/2026

Martedì 17 febbraio presso l’Asti Padel due vittorie nel Gold dai risultati simili per I Puntazos ed F.T.P. Soc. Coop. che vincono entrambe 3-0 rispettivamente su Uni Soluzioni (6-3/6-1/6-2) e Hair House Asti (6-3/6-2/6-3).

Mercoledì 18 all’Arena Club è andato invece in scena il Silver con il 3-0 dei Tremòni Padel su I San Rock (1-6/4-6/5-7) e la vittoria, sempre per 3-0, de Il Pelu Padel Team contro Asados (7-5/6-2/7-5), che costringe ben due volte gli avversari ai 12 game senza però riuscire ad accaparrarsi un set.

Nella stessa serata alla Waya non si presentano i Bomber’s per un errore di lettura del calendario regalando la vittoria a tavolino per 3-0 ai padroni di casa Bazzuca Boys (6-0/6-0/6-0) e subendo anche la penalità di due punti in classifica.

La sfida di cartello della settimana si è giocata venerdì 20 alla Waya con Net King Padel che ha ospitato un’Arena Padel Team inarrestabile che porta a casa lo 0-3 lasciando agli avversari solamente 4 game complessivi (2-6/0-6/2-6).

Con questa vittoria Arena scavalca in classifica gli avversari e si porta al terzo posto nel Gold a quota 51 punti, subito dietro a F.T.P. Soc. Coop. (53) e I Puntazos (55) che mantengono la posizione. Net King perde quindi due posizioni e rimane a 49 punti, seguita da Uni Soluzioni a 43 e Hair House a 42.

Nel Girone Silver rimpasto in vetta: a causa delle penalità e delle vittorie delle concorrenti, la ex-capolista Bomber’s si ritrova ora al terzo posto a 36 punti, dietro a Il Pelu e Tremòni appaiate a 39. Al quarto posto troviamo poi I San Rock (24) inseguiti da Bazzuca a due lunghezze di distanza, con gli Asados in sesta posizione a 15 punti.

Nella prossima giornata, che sarà la terzultima prima dei playoff, Bomber’s potrà ritentare il sorpasso proprio contro Tremòni (martedì 24), mentre nel campo a fianco Il Pelu dovrà fare punteggio pieno contro I San Rock se vuole mantenere il primato. Interessante anche la sfida tra Bazzuca e Asado (mercoledì 25) per vedere chi vorrà evitare l’ultima piazza. Nella stessa serata tornerà in scena anche il Gold: oltre al big-match tra I Puntazos e Net King Padel ci sarà anche il derby dell’Arena tra Hair House e Arena Padel. La giornata si concluderà giovedì 26 con Uni Soluzioni che ospiterà F.T.P. sul campo rosso della Waya.