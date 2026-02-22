Il BCC gioca con orgoglio e intensità, ma Schio passa alla Cittadella

Sconfitta per l’Autosped BCC Derthona nella sfida di altissimo livello contro il Famila Wuber Schio. Davanti a una Cittadella dello Sport sold out, la squadra allenata da Cutugno – priva di Dotto e Melchiori – gioca con grande energia e intensità, competendo per tutti e quaranta i minuti contro le campionesse d’Italia. A fare la differenza in favore delle venete, l’allungo nel primo tempo e la capacità di resistere a tutti i tentativi di rientro dell’Autosped. Da segnalare i quasi 4500 € di incasso raccolti nella serata odierna, che saranno devoluti all’Associazione Franca Cassola Pasquali, che da anni sostiene le attività della Breast Unit dell’Ospedale di Tortona.

Avvio di gara fatto di parziali alla Cittadella dello Sport, prima che negli istanti finali della frazione Schio scavi un piccolo break grazie alle giocate di Shepard (11 pt) e chiuda avanti 13-18. Nel secondo quarto le ospiti continuano a condurre le operazioni, allungando il proprio margine oltre la doppia cifra, prima che la tripla di Fondren in chiusura di primo tempo fissi il parziale sul 27-34.

Al rientro dagli spogliatoi, l’incontro prosegue con lo stesso fil rouge, anche se il BCC in diverse occasioni riesce ad accorciare il proprio distacco sino a due possessi, avendo opportunità per avvvicinarsi ancora alle avversarie. Nelle battute finali della frazione, però, il Famila trova giocate di grande concretezza per dilatare il proprio margine sino al 42-53 del 30’. Nell’ultimo periodo, la squadra allenata da Cutugno mette in campo grande intensità ed energia cercando di rientrare a contatto, aumentando l’intensità della propria difesa, ma non riesce a colmare completamente il gap: alla sirena il finale è 57-65.

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Complimenti a Schio che ha vinto facendo le giocate decisive. Noi abbiamo fatto una buona gara, con un impatto importante negli ultimi dodici-quattordici minuti che avremmo potuto avere già prima. Credo che comunque questo sia un incontro utile da cui trarre spunti per il prosieguo della stagione. Le nostre assenze, Dotto e Melchiori, sono importanti sia in partita che durante la settimana, anche se le nostre Under ci danno una grande mano».

Le parole di Pallas Kunaiyi-Akpanah: «È stata una partita molto difficile contro una squadra che ti spinge a competere a un livello altissimo. Abbiamo combattuto e siamo sempre rimaste a contatto, giocando bene e trovando diverse protagoniste nel corso dei quaranta minuti. Credo che questo sia un buono step nel nostro percorso di crescita».

Autosped BCC Derthona-Famila Wuber Schio 57-65

Parziali (13-18, 27-34, 42-53)

BCC Derthona: Dotto ne, Kunaiyi 17, Fontaine 6, Conte 13, Toffolo 2, Leonardi, Fondren 11, Arado, Suarez 3, Cocuzza ne, Melchiori ne, Penna 5. All. Cutugno

Schio: Mestdagh, Sottana 9, Zanardi 3, Verona 5, Conde 6, Andrè 7, Zandalasini 4, Keys 2, Shepard 22, Laksa 7. All. Lapena