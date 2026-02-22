Pareggio pirotecnico per 17-17 tra la Reale Mutua Torino ’81 Iren e il Camogli alla piscina Monumentale. La partita rimane in equilibrio fino all’ultimo grazie a Novara che trova il gol del pari a venti secondi dal fischio finale.

Inizia il match e il Camogli si porta subito in vantaggio con la rete di Menicocci. I gialloblù rispondono con Novara, ma i ragazzi di Ferreccio fanno l’1-3 con Caliogna e Bet. La Reale Mutua Torino ’81 entra in partita: De Luca segna il -1 in superiorità numerica, Tononi pareggia i conti e Lisica fa esplodere la Monumentale per la rete del 4-3. I liguri reagiscono con il rigore trasformato da Mugnaini, ma Novara sigla il 5-4 con l’uomo in più. Si rientra in acqua per la seconda frazione di gioco con Mugnaini che fa il 5-5 dai cinque metri e con Novara che risponde in superiorità numerica. Il Camogli attacca e si porta in vantaggio grazie a Mugnaini e Barabino, ma la Torino ’81 pareggia con Colombo. I liguri allungano sul 7-9 con Iriczfalvi e Mugnaini alla fine del secondo quarto.

Al cambio vasca il Camogli trova il massimo vantaggio con Barabino, ma la Reale Mutua Torino ’81 Iren reagisce con Colombo e Costa per il 9-10. I ragazzi di Ferreccio segnano il +2 con Iriczfalvi, Ermondi risponde, ma Mugnaini sigla il 10-12. I gialloblù iniziano ad accelerare: Tononi fa l’11-12, Costa pareggia i conti e Colombo porta i suoi in vantaggio su rigore dopo l’espulsione per brutalità di Barabino. Il Camogli non molla e Iriczfalvi segna la rete del 13-13. Si entra in acqua per l’ultima frazione di gioco e la Torino ’81 allunga sul 15-13 con Novara e Lisica, ma i liguri rispondono con Trovò e Iriczfalvi. I ragazzi di Simone Aversa mettono il muso avanti con Coccia, ma il Camogli pareggia i conti e realizza il 16-17 con Marchetti. I padroni di casa non ci stanno e, a venti secondi dalla sirena finale, Novara sigla il gol del pareggio finale.

LE ANALISI:

Le parole di Simone Aversa al termine della sfida: «Alla luce dell'andamento della partita, eravamo nella condizione di portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto il vantaggio dei quattro minuti di superiorità, tanti loro giocatori fuori per tre falli, ma abbiamo sprecato delle occasioni. Rispetto alle uscite precedenti abbiamo giocato la partita con più convinzione e agonismo, ma ci è mancata un po' di lucidità soprattutto in superiorità numerica e in transizione dove ci siamo fatti prendere dalla frenesia. Portiamo a casa un punto che ci serve poco nei confronti delle nostre dirette concorrenti, però siamo lì ed è tutto nelle nostre mani. Dalla prossima partita dobbiamo ritrovare la vittoria e, come abbiamo fatto nel girone di andata, cercare un filotto di risultati positivi!».

Marco Raviolo: «Complimenti al Camogli, noi nonostante una buona reazione non siamo riusciti a sfruttare al meglio le occasioni che si sono presentate, facciamo ancora troppi errori in difesa. In classifica adesso siamo stati raggiunti dal Bogliasco e direi che la classifica rappresenta i valori delle squadre. Comunque siamo in piena lotta playoff e dobbiamo, da lunedì, mettere la testa al prossimo impegno che sarà a Firenze contro la Dream Sport, con l’unico obiettivo di portare a casa i tre punti».

IL TABELLINO:

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – SPAZIO R.N. CAMOGLI 17-17

Parziali (5-4; 2-5; 6-4; 4-4)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Romanazzi, Lisica 2, Abate, Tononi 2, Maffè, Coccia 1, Costa 2, Ermondi 1, Cassia, De Luca 1, Novara 5, Colombo 3, Liistro, Aichino. All. Aversa.

SPAZIO R.N. CAMOGLI: Pasetti, Menicocci 1, Bet 1, Mugnaini 5, Trovò 1, Sinatra, Alberti, Kovacevic, Barabino 2, Iriczfalvi 4, Marchetti 1, Botto, Terrile, Caliogna 1. All. Ferreccio.

GLI ARBITRI: RICCIOTTI – MUSIO

LE NOTE: Usciti per limite di falli Kovacevic (C) nel secondo tempo, Tononi (T), De Luca (T) nel terzo tempo e Bet (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino 81 Iren 4/11 + un rigore e Spazio R.N. Camogli 4/13 + 3 rigori.