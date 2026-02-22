Basket Torino ko al PalaPentassuglia, Brindisi in controllo

La Reale Mutua Basket Torino cade nettamente al PalaPentassuglia contro la Valtur Brindisi per 98-67, incassando la sesta sconfitta nelle ultime sette partite al termine di una gara in cui i gialloblù hanno retto solo per brevi tratti l’urto di una delle principali candidate alla promozione, ancora imbattuta in casa dallo scorso ottobre. Dopo un avvio attento e in equilibrio, la sfida si è spezzata in avvio di secondo quarto con un parziale pesante che ha fatto scivolare Torino dalla scia dei pugliesi alla doppia cifra di svantaggio, con Brindisi capace di dominare su entrambi i lati del campo grazie a percentuali altissime, grande talento dei singoli e profondità di rotazioni. I tentativi di rientro della Reale Mutua non sono bastati a contrastare una Valtur in pieno controllo soprattutto nella metà campo offensiva, che ha progressivamente ampliato il divario fino al definitivo -31. Ora il campionato si ferma per la sosta, lasciando spazio alla finestra delle nazionali. Il bilancio torinese parla di 12 vittorie e 16 sconfitte: la pausa sarà fondamentale per recuperare energie fisiche e mentali e preparare il rush finale della stagione regolare, cercando di restare agganciati alla zona play-in e allo stesso tempo tenersi a distanza dalla zona calda della classifica.

QUINTETTI INIZIALI

Brindisi: Cinciarini, Copeland, Radonjic, Esposito, Vildera

Torino: Schina, Teague, Severini, Allen, Bruttini

Partenza attenta della Reale Mutua che conduce il punteggio nei primi minuti di gioco con lucidità in difesa e affidandosi al duo americano Teague-Allen in attacco. Prima della chiusura del primo quarto c’è però spazio per una fiammata di Blake Francis che regala il sorpasso ai padroni di casa. Brindisi avanti alla prima pausa ma Torino in scia sul 22-18.

La Valtur trova sempre più fluidità di gioco con la Reale Mutua che fa maggiore fatica a trovare risposte ai colpi brindisini: Torino scivola per la prima volta in doppia cifra di svantaggio e coach Moretti deve chiamare timeout sul 32-20. La squadra di casa però diventa incontenibile in ogni zona della metà campo offensiva, Torino torna a trovare qualche risposta dall’arco con Schina e Allen ma Brindisi rimane in controllo, andando al ferro con costanza e facendo valere il talento dei singoli per mettere in grossa difficoltà la difesa gialloblù: i numeri parlano di uno stratosferico 14/17 da due e 5/11 da tre per la Valtur, meritatamente avanti alla pausa lunga sul 48-32.

Brindisi sempre in pieno controllo alla ripresa del gioco, con Torino che scivola per la prima volta a -20 sul 55-35. Reale Mutua non riesce a produrre in attacco, Brindisi continua a volare con Vildera e Francis e tocca il massimo vantaggio sul 62-37, con coach Moretti costretto a chiamare timeout. Teague e Massone firmano un mini-parziale in chiusura di terzo quarto e così Torino è a -17 all’ultima pausa sul 69-52.

Gli accenni di reazione della Reale Mutua in avvio di ultimo quarto sono vani, perché Brindisi è un’autentica macchina da punti con la solidità di Esposito e con la pericolosità dall’arco di tutto il gruppo. C’è spazio per un’ultima sparatoria da tre della Valtur che gonfia ulteriormente il gap nel finale e infligge così a Torino una pesante sconfitta, la sesta nelle ultime sette partite. Finisce 98-67.

Coach Paolo Moretti nel postpartita: «Abbiamo giocato due quarti discreti, il primo e il terzo, e due quarti pessimi, il secondo e il quarto. L’inizio del secondo quarto è stato decisivo, in cui siamo passati da -4 a -15 in pochi minuti. In quel momento la partita si è decisa. In questo tipo di match, dove l’equilibrio si può rompere in un attimo, bisogna essere sul pezzo in ogni frangente della partita ed è chiaro che, quando il gap si apre, la squadra che è in vantaggio prende fiducia e noi invece in quella situazione abbiamo perso certezze. Eravamo partiti discretamente all’inizio della partita, costruendo bene e avremmo potuto anche creare un margine maggiore che sarebbe stato utile per scrivere un altro tipo di partita, ma poi per noi si è complicato tutto. Ora entriamo nella sosta del campionato, una pausa di cui abbiamo bisogno per recuperare sia psicologicamente che fisicamente, tornando ad allenarci con continuità per preparare la partita contro Verona dell’8 marzo.»

Valtur Brindisi - Reale Mutua Torino 98-67

Parziali (22-18, 26-14, 21-20, 29-15)

Valtur Brindisi: Ethan Esposito 18 (7/13, 0/1), Giovanni Vildera 17 (6/7, 0/0), Blake Francis 17 (2/2, 4/8), Aristide Mouaha 15 (3/3, 3/7), Andrea Cinciarini 11 (1/3, 3/6), Zach Copeland 8 (1/2, 2/5), Tommaso Fantoma 6 (0/0, 2/2), Gabriele Miani 4 (1/2, 0/1), Andrea Mabor dut bier 2 (1/2, 0/0), Todor Radonjic 0 (0/1, 0/0), Matteo Pagano 0 (0/1, 0/0), Matteo Corliano' 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 12 / 13 - Rimbalzi: 36 11 + 25 (Ethan Esposito 11) - Assist: 24 (Andrea Cinciarini 7).

Reale Mutua Torino: Macio Teague 16 (2/5, 3/7), Robert Allen 13 (2/6, 1/1), Matteo Schina 10 (2/2, 2/3), Federico Massone 10 (1/2, 2/7), Davide Bruttini 7 (2/4, 0/0), Marco Cusin 4 (2/6, 0/1), Giovanni Severini 3 (0/1, 1/3), Umberto Stazzonelli 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Tortu' 2 (0/0, 0/1), Success Eruke 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 24 6 + 18 (Robert Allen, Marco Cusin 5) - Assist: 14 (Matteo Schina 4).