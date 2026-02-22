OLTRE IL CAMPO | Il calcio diventa una cura

«Anche in base alla mia esperienza sono sempre stato convinto che le attività sportive e l’ascolto siano canali privilegiati per poter interagire con le persone che si presentano ai servizi riabilitativi di cui si occupa la nostra Cooperativa – esordisce Trabuio –: il nostro raggio d’azione comprende due dipartimenti, quello dell’Asl Città di Torino e quello dell’Asl TO3, e per questo oggi possiamo parlare di un progetto interdipartimentale perché i nostri atleti, che vengono indirizzati a noi direttamente dai medici dei Centri di Salute Mentale, sono espressione di tutta l’area e ci consentono di rappresentare non solo l’utente privato, ma anche il vero e proprio servizio pubblico. Medici che sono i responsabili legali del progetto stesso, mentre in capo a noi c’è la responsabilità della dimensione riabilitativa dello stesso».

Al suo fianco c’è Giorgio Garigliano, referente Area Aziendale Piemonte della Cooperativa La Rondine che ha sede a Lanciano ed è arrivata a Torino nelle logiche delle gare di appalto: «Con questo importante progetto della Dcps, la Figc ha distribuito risorse che ci hanno permesso intanto di sostenere i primi costi per avviare il progetto e poi quelli relativi alle visite mediche necessarie per questi atleti e all’acquisto dei materiali e delle attrezzature necessarie», spiega.

Costi cui si aggiungono quelli coperti regolarmente dalla Cooperativa e relativi alle spese di viaggio e pernottamento per i tornei fuori Torino. I benefici, per questi ragazzi, sono molteplici: «Alcuni di loro non praticavano una qualsiasi attività fisica da oltre dieci anni – racconta Trabuio –: per noi il focus sulla questione fisica è fondamentale perché l’allenamento costante sta aiutando tanti di loro a fumare di meno o a porre più attenzione alle abitudini alimentari».

E poi c’è la dimensione sociale: «Grazie a questa attività alcune di queste persone hanno ritrovato la voglia di uscire di casa, di incontrarsi e adesso si trovano anche al di fuori del campo, per condividere una cena o una grigliata». Potenza dello sport. Non manca anche la dimensione competitiva, che evidentemente non è il fine ultimo di questo progetto, «ma per alcuni ragazzi è molto accesa!». Perché il grande obiettivo della Cooperativa La Rondine è quello «un giorno, di poter iscrivere questa squadra a un campionato per atleti normodotati, penso a uno dei classici tornei di calcio a 7 del mercoledì sera. Questo vorrà dire aver portato a termine un percorso: uno degli atleti che ha fatto un pezzo di strada con noi, infatti, è tornato a giocare in una squadra di Terza Categoria con i suoi amici! Riabilitazione e integrazione: sono questi i nostri grandi obiettivi».