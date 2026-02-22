Boxing De Rua: “Guanti alzati, donne in piedi” 

Sul ring come nella vita, le donne non arretrano. Sabato 7 marzo la boxe diventa linguaggio di forza, consapevolezza e riscatto con l’evento “Guanti alzati, donne in piedi”, organizzato da Boxing de Rua e Boxe Sociale con il patrocinio della Regione Piemonte e della Circoscrizione 6. Una serata che unisce sport e impegno sociale: il ring si trasforma in spazio di valori, dove disciplina, rispetto e confronto diventano strumenti di crescita personale e collettiva. Il messaggio è chiaro: il rispetto non si negozia. La boxe, con le sue regole e la sua etica, diventa veicolo di inclusione, pari opportunità e riconoscimento del ruolo delle donne nello sport e nella società.
L’evento sarà presentato lunedì 23 febbraio alle ore 18 presso Red Cars via Reiss Romoli 6.
Interverranno Stefano Abatangelo, organizzatore della manifestazione, e Valerio Lomanto, presidente della Circoscrizione 6 di Torino.
In programma 15 incontri di boxe olimpica, con al centro non solo l’agonismo ma anche la funzione educativa e sociale dello sport.
Sede dell’evento: Bocciodromo Rossini, Corso Terenzio Mamiani 5 - Torino
Inizio: ore 20.30
Una serata che afferma il valore dello sport come strumento di educazione civica e responsabilità sociale, capace di trasmettere rispetto, dignità e partecipazione.