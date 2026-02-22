S.G. Concordia: pioggia di medaglie nel weekend a Candelo

Si allunga la striscia di successi della Società Ginnastica Concordia in questo inizio della stagione agonistica 2026, che sabato scorso, al Palazzetto dello Sport di Candelo, nella 2ª Prova e Finale del Campionato Regionale di Specialità Gold , ha visto le ginnaste della Società chivassese salire più volte sul podio, conquistando ben 5 Titoli Regionali , oltre a 4 Ori e 1 Argento nelle competizioni della 2ª Prova. Una gara particolarmente emozionante, perché nella Finale si assegnavano anche i titoli Regionali di ciascuna Specialità, determinati dal punteggio più alto raggiunto nelle due prove in ogni attrezzo.

A collezionare le medaglie, confermandosi nella Top class della Ritmica piemontese, sono state Cecilya Pistamiglio, Daria Molinari e Alessandra Bellone, già protagoniste nella 1^ Prova di inizio febbraio, sotto la guida delle Tecniche Clara Shermer e Selene Osti.

È toccato a Cecilya dare il via alle danze, nelle prove alle clavette e al nastro, dove ha presentato due esercizi originali ed accattivanti, eseguiti con precisione e sicurezza ed interpretati con espressività. Due esecuzioni che le hanno permesso di conquistare anche questa volta il primo gradino del podio in entrambe le Specialità nella gara odierna, e di guadagnare i titoli di Campionessa Regionale di Specialità Gold Junior1 2026 sia alle clavette che al nastro. La seconda Concordina a calcare la pedana di Candelo è stata la Senior 1 Daria Molinari: anche lei reduce dal successo nella 1^ Prova, ha ottenuto l’Argento nella gara odierna nella Specialità clavette, attrezzo doppio e particolarmente impegnativo che è diventato ormai il suo “cavallo di battaglia”, e si è laureata Campionessa Regionale di Specialità Gold S1 2026 alle clavette. Nell’esercizio alla palla si è classificata al 4° posto.

Infine, nelle Senior 2, Alessandra Bellone ha dominato la gara al cerchio ed alla palla, portando in pedana due esercizi di grande temperamento, eseguiti con energia, sicurezza e precisione tecnica, che le hanno permesso di “doppiare” il risultato della 1^ gara con due Ori nella prova odierna e di aggiudicarsi la corona regionale in entrambe le Specialità, conquistando il titolo di Campionessa Regionale di Specialità Gold S2 2026 al cerchio e alla palla.

Il prossimo appuntamento vedrà le Concordine impegnate nella difficile Prova di Zona Tecnica, dove dovranno affrontare le ginnaste di Lombardia e Liguria in una dura selezione che porterà alla conquista del pass per la fase Nazionale.

Nella stessa giornata, si è svolta anche la 1ª Prova Regionale Silver LB2, dove Sofia Rodriguez ha conquistato il primo gradino del podio nelle Senior 1, sotto la guida delle Tecniche Martina Brosio e Giulia Manusia.