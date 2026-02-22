Elegantia: ottimi risultati al campionato di Specialità Gold

Si è concluso ieri a Candelo (Biella) il Campionato Regionale di Specialità 2026 di ginnastica ritmica , con la seconda e ultima prova stagionale. Positivo il bilancio per la società Elegantia , che torna a casa con numerosi podi e ottimi piazzamenti.

Nella categoria Junior 1, vittoria alla palla per Arianna Desandré, mentre Ilenia Molinaro conquista il bronzo al nastro e Martina Quaranta chiude al quarto posto. Tra le Junior 2, doppio terzo posto per Arianna Conte al cerchio e alle clavette. Ottima gara anche per Ginevra Mescia, argento alle clavette e oro al nastro. Nelle Senior 1, Lavinia Romano ottiene il terzo posto al cerchio e il primo posto alle clavette. Tra le Senior 2, Eleonora Mescia conquista il bronzo alle clavette, e Simona Bava pur non al meglio della forma si piazza sesta al cerchio su 18 ginnaste.

Al termine delle due prove regionali sono stati assegnati anche i titoli di campionato: nelle Junior 1 Desandré è terza alla palla, Molinaro vicecampionessa regionale al cerchio e al nastro e Quaranta terza al nastro. Nelle Junior 2 Ginevra Mescia si laurea campionessa regionale al nastro e vicecampionessa alle clavette. Tra le Senior 1, Lavinia Romano è vicecampionessa alle clavette e terza al cerchio. Nelle Senior 2, terzo posto alla palla per Eleonora Mescia e terzo al cerchio per Simona Bava.

Prossimo appuntamento per Elegantia il 28 febbraio e 1° marzo al Pala 200 di Settimo Torinese, dove la società organizzerà la seconda prova campionato regionale di categoria Gold Allieve . Nella prima prova, disputata al Pala Lancia di Chivasso il l’8 febbraio, Nicole Caliandro (Allieva 2) aveva conquistato un brillante secondo posto. Archiviato il campionato regionale, ora si torna al lavoro per migliorare in vista del prossimo obiettivo: la zona tecnica di metà marzo.