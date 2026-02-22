Bertram Derthona: quaranta minuti di cuore non bastano

Dopo due partite straordinarie giocate ai quarti di finale contro l’Umana Reyer Venezia e in semifinale contro la Virtus Olidata Bologna, la Bertram Derthona Tortona gioca con sacrificio e orgoglio anche nella finalissima dell’Inalpi Arena, ma esce sconfitta per 85-77 dall’ EA7 Emporio Armani Milano . Non basta un’altra grande prestazione individuale da parte di Prentiss Hubb, che chiude con 23 punti e 4 assist. Dopo la fine della competizione, il playmaker americano è stato premiato come Best Assistman. Losing effort da 13 punti e 3 rimbalzi per Justin Gorham, mentre Christian Vital chiude con 12 punti.

Quaranta minuti di battaglia nella finale della Frecciarossa Final Eight 2026

Come in semifinale, il primo canestro per i bianconeri arriva con una tripla di Arturs Strautins; l’Olimpia inizia forte in attacco e a rimbalzo offensivo, toccando il +7 (10-3) dopo tre minuti di gioco. Due iniziative personali di Christian Vital cercano di tenere a galla la Bertram, ma Milano allunga sul 28-11 con 2:09 sul cronometro dopo una tripla straordinaria di Armoni Brooks. Dopo dieci minuti, è 33-18 per l’Olimpia.

L’attacco Bertram cambia faccia ad inizio secondo quarto, specialmente grazie alle conclusioni da lontano di capitan Baldasso e Prentiss Hubb, ma Shavon Shields e Josh Nebo continuano a trascinare Milano, +16 (42-26) con 5:31 minuti sul cronometro. La reazione della Bertram arriva subito dopo, con un 14-0 di parziale arricchito dalla schiacciata in transizione di Justin Gorham che vale il -2 (42-40) con due minuti da giocare. Un’altra tripla di Hubb dà la carica alla Bertram, che insegue 47-45 all’intervallo.

Dopo due minuti in cui le difese annullano gli attacchi avversari, Gorham mette dentro un 2+1 in allontanamento per il sorpasso bianconero a 48-47. Gorham si dimostra in gran serata con un’altra tripla dalla punta che vale il +6 bianconero (56-50) con 4:31 da giocare nel terzo quarto. Brooks tiene a galla l’Olimpia con le sue iniziative personali, ma la Bertram non molla di un centimetro. Con dieci minuti da giocare e dopo trenta minuti da montagne russe, il Derthona conduce 62-59.

Marko Guduric infila cinque punti consecutivi per riportare Milano avanti 65-64 ad inizio quarto quarto, ma la reazione bianconera arriva con due giocate da veterano di Paul Biligha. Le due squadre non si risparmiano e rispondono colpo su colpo, ma l’Olimpia si riporta avanti 74-70 con 5:35 da giocare con una schiacciata in transizione di Bolmaro.

Brooks è ancora letale dall’arco e Milano allunga sul +7 (77-70) poco dopo. Le percentuali di Milano non si sporcano e Guduric segna la tripla dell’81-72 con due minuti al termine. Nel finale i tentativi del Derthona non vanno a segno, al contrario delle conclusioni della squadra di Peppe Poeta. La cavalcata bianconera alla Frecciarossa Final Eight 2026 finisce con una sconfitta in finale.

EA7 Emporio Armani Milano – Bertram Derthona Tortona 85-77

Parziali (33-18, 47-45, 59-62)

Milano: Mannion N.E., Ellis 4, Ceccato N.E., Tonut, Bolmaro 11, Brooks 20, LeDay 12, Ricci, Flaccadori N.E., Guduric 18, Shields 6, Nebo 14. All. Poeta.

Tortona: Vital 12, Hubb 23, Gorham 13, Manjon, Pecchia 2, Chapman 2, Tandia N.E., Strautins 8, Baldasso 2, Olejniczak 6, Biligha 9, Riismaa N.E. All. Fioretti.

Arbitri: Lanzarini di Bologna, Rossi di Arezzo, Baldini di Firenze.