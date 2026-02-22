Tuttosport.com
L’IVECO CUS Torino Rugby batte Verona all’Albonico

Vittoria di spessore per gli universitari, che sul campo di casa superano di misura il Verona Rugby. Un successo dal peso specifico elevatissimo, arrivato contro la seconda forza del campionato, al termine di un match di ritorno intenso, veloce e ad altissimo tasso di adrenalina
5 min
L’IVECO CUS Torino Rugby batte Verona all’Albonico© Katascatto

Vittoria di enorme spessore per l’IVECO CUS Torino Rugby, che sul campo di casa dell’Albonico supera di misura il Verona Rugby con il punteggio di 30-28. Un successo dal peso specifico elevatissimo, arrivato contro la seconda forza del campionato, al termine di un match di ritorno intenso, veloce e ad altissimo tasso di adrenalina.

Fin dai primi minuti la gara si sviluppa su ritmi elevati. Il Verona parte forte, imponendo pressione e continuità di gioco, ma sono gli universitari a muovere per primi il tabellino: dopo venti minuti Michele Zanatta è preciso nel capitalizzare un calcio di punizione che vale il 3-0. La risposta degli ospiti non si fa attendere e arriva con la meta di Zorzetto, trasformata da La Mensa, che ribalta il risultato (3-7).

I cussini tengono alto il ritmo, ma un doppio cartellino giallo li costringe ad affrontare una fase delicatissima del match: otto minuti in tredici contro quindici. Una prova di grande maturità per i ragazzi guidati dallo staff Bianco–Belgrano–Modonutto, che si compattano in difesa e riescono a respingere gli attacchi insistenti dei veneti. Lo sforzo viene premiato allo scadere del primo tempo, quando un’infrazione del Verona consente a Zanatta di accorciare le distanze dalla piazzola. Si va al riposo sul 6-7.

La ripresa si apre con un’intensità ancora maggiore. Gli antracite cercano di aumentare la pressione, ma il CUS risponde con carattere e determinazione: dopo appena tre minuti capitan Reeves trova la meta in mezzo ai pali, trasformata da Zanatta, per il sorpasso torinese sul 13-7. Poco dopo è ancora Zanatta a firmare una splendida meta personale, trasformata dallo stesso numero dieci, che porta il punteggio sul 20-7.

Il Verona, però, non è squadra che si arrende facilmente. Ancora Zorzetto va a segno, con La Mensa che trasforma per il 20-14. Gli ultimi venti minuti sono un concentrato di tensione ed esperienza: gli ospiti alzano il livello, mentre gli universitari rispondono colpo su colpo. Alla meta cussina di Riccardi replicano quelle venete di Liut e Zurlo, entrambe trasformate, che valgono il momentaneo sorpasso ospite sul 27-28 a tre minuti dal termine.

Quando la pressione è massima, l’IVECO CUS Torino mostra tutta la propria determinazione. A due minuti dalla fine arriva un calcio di punizione decisivo: capitan Reeves, cussino fin dall’Under 6, si prende la responsabilità e non sbaglia, riportando avanti i suoi sul 30-28. Il Verona tenta l’ultimo assalto, ma un avanti degli ospiti concede ai padroni di casa la possibilità di chiudere il match: La Terza introduce, la mischia torinese regge l’impatto e il pallone viene calciato fuori, liberando l’urlo di gioia dell’Albonico.

Nel post partita il Direttore Tecnico Filippo Bianco ha commentato così: «Siamo soddisfatti per il risultato. Nello sport le situazioni girano e ciò che ci è andato storto in alcune partite precedenti oggi è tornato indietro, risultando decisivo per noi. Ci sono però aspetti del gioco da comprendere e migliorare urgentemente, perché domenica ci attende una partita molto importante».

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 01 marzo 2026, ancora in casa all’Albonico, dove il CUS Torino affronterà il VII Rugby

Tutte le news di Piemonte News

