L’IVECO CUS Torino Rugby batte Verona all’Albonico

Fin dai primi minuti la gara si sviluppa su ritmi elevati. Il Verona parte forte, imponendo pressione e continuità di gioco, ma sono gli universitari a muovere per primi il tabellino: dopo venti minuti Michele Zanatta è preciso nel capitalizzare un calcio di punizione che vale il 3-0. La risposta degli ospiti non si fa attendere e arriva con la meta di Zorzetto, trasformata da La Mensa, che ribalta il risultato (3-7).

I cussini tengono alto il ritmo, ma un doppio cartellino giallo li costringe ad affrontare una fase delicatissima del match: otto minuti in tredici contro quindici. Una prova di grande maturità per i ragazzi guidati dallo staff Bianco–Belgrano–Modonutto, che si compattano in difesa e riescono a respingere gli attacchi insistenti dei veneti. Lo sforzo viene premiato allo scadere del primo tempo, quando un’infrazione del Verona consente a Zanatta di accorciare le distanze dalla piazzola. Si va al riposo sul 6-7.

La ripresa si apre con un’intensità ancora maggiore. Gli antracite cercano di aumentare la pressione, ma il CUS risponde con carattere e determinazione: dopo appena tre minuti capitan Reeves trova la meta in mezzo ai pali, trasformata da Zanatta, per il sorpasso torinese sul 13-7. Poco dopo è ancora Zanatta a firmare una splendida meta personale, trasformata dallo stesso numero dieci, che porta il punteggio sul 20-7.

Il Verona, però, non è squadra che si arrende facilmente. Ancora Zorzetto va a segno, con La Mensa che trasforma per il 20-14. Gli ultimi venti minuti sono un concentrato di tensione ed esperienza: gli ospiti alzano il livello, mentre gli universitari rispondono colpo su colpo. Alla meta cussina di Riccardi replicano quelle venete di Liut e Zurlo, entrambe trasformate, che valgono il momentaneo sorpasso ospite sul 27-28 a tre minuti dal termine.

Quando la pressione è massima, l’IVECO CUS Torino mostra tutta la propria determinazione. A due minuti dalla fine arriva un calcio di punizione decisivo: capitan Reeves, cussino fin dall’Under 6, si prende la responsabilità e non sbaglia, riportando avanti i suoi sul 30-28. Il Verona tenta l’ultimo assalto, ma un avanti degli ospiti concede ai padroni di casa la possibilità di chiudere il match: La Terza introduce, la mischia torinese regge l’impatto e il pallone viene calciato fuori, liberando l’urlo di gioia dell’Albonico.

Nel post partita il Direttore Tecnico Filippo Bianco ha commentato così: «Siamo soddisfatti per il risultato. Nello sport le situazioni girano e ciò che ci è andato storto in alcune partite precedenti oggi è tornato indietro, risultando decisivo per noi. Ci sono però aspetti del gioco da comprendere e migliorare urgentemente, perché domenica ci attende una partita molto importante».

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 01 marzo 2026, ancora in casa all’Albonico, dove il CUS Torino affronterà il VII Rugby.