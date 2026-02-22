Cuneo Volley non riesce a ribaltare il risultato dell’andata contro Padova

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo nell’ultima partita casalinga della Regular season ospitano la formazione padovana, prima avversaria di questa stagione in SuperLega. Per l'occasione 3.034 gli spettatori presenti, tutti a tifare per i padroni di casa. Un match "da montagne russe" con alti e bassi per entrambe le compagini dal primo all'ultimo set. Dal quarto set entra in pianta stabile Sala al posto di Feral nel ruolo di opposto per i biancoblù. Un parziale ciascuno e il match approda al tie-break, dove sono i padroni di casa a raggiungere per primi l'ottavo punto (8-6), tuttavia la parità al decimo punto riporta tutto in equilibrio. Passano avanti i patavini, ma Cuneo conquista la parità al 14°. Chiude il match il muro di Padova sul 16-14. MVP della serata, lo schiacciatore Mattia Orioli, premiato da Energetica Group, sponsor del match day.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlau e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Cuttini schiera: Todorovic palleggio, Stefani opposto, Truocchio e Nachev al centro, Gardini e Orioli schiacciatori; Diez (L).

A fine gara queste le considerazioni di coach Matteo Battocchio: «Battaglia c’è stata, la verità è che c’è molta delusione. Se ci sono delle situazioni che si ripetono durante la stagione e che non sono riuscito a correggerle, evidentemente devo farmi un esame di coscienza perché purtroppo questo gruppo fa fatica a gestire la frustrazione nei momenti no e quindi a giocare in quelle situazioni di gioco. Credo che Padova abbia fatto molto bene, sapevamo che sono una squadra di sistema, quindi che gioca veramente bene e con pochi errori e così è stato».

Prossimo appuntamento dei cuneesi Mercoledì 25 febbraio alle ore 20.30 in trasferta contro l’Allianz Milano nell’ultima partita della Regular Season 2025/2026 di SuperLega. I Play Off 5° posto inizieranno ad inizio Aprile e la squadra vincente avrà accesso alla Challenge Cup.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Sonepar Padova 2-3

Parziali (25-21, 17-25, 25-22, 21-25, 14-16)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz 1, Feral 15, Stefanović 8, Codarin 11, Strehlau 19, Zaytsev 10; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 1, Sala 7, Bonomi. N.e. Oberto, Giraudo, Colasanti, Copelli (L2). All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 42%; Attacco: 54%; Muri 10; Ace 1.

Sonepar Padova: Todorovic, Stefani 19, Truocchio 11, Nachev 6, Gardini 18, Orioli 20; Diez (L1); Zoppellari, Masulovic 4. N.e. Bergamasco, McRaven, Polo, Held , Toscani (L2). All.: Jacopo Cuttini. II All.: Alberto Salmaso. Ricezione positiva: 40%; Attacco: 52%; Muri 10; Ace 4.

Durata set: 22’, 23’, 25’, 31’, 20’.

Durata totale: 121’.