Eurogymnica: a Candelo 5 titoli regionali e tante medaglie 

Nel weekend appena trascorso, sono stati assegnati gli importanti titoli regionali di Specialità di ginnastica ritmica individuale Junior e Senior. Guardando i risultati, parrebbe che la fase di rodaggio delle ginnaste della scuderia del presidente Nurchi stia terminando e gli esercizi siano ormai ben assimilati. Le EGirls, sono salite 12 volte sul podio piemontese nelle differenti categorie, conquistando 5 titoli regionali . Per precisione, il titolo viene assegnato alla ginnasta di ogni categoria che ha ottenuto il punteggio più alto tra le due prove previste.

Sia nella prima che nella seconda prova, a dominare letteralmente la scena è stata Eglissa Lika che ha conquistato per l'ennesima volta una doppietta di titoli tra le Senior 2. Come lo scorso anno, Lika si è portata a casa il titolo regionale sia con le clavette che con il nastro facendo persino registrare il punteggio più alto in assoluto di tutta la giornata, di tutte le categorie, sia in prima che in seconda prova.

A seguirla ed imitarla, la compagna Nicole Ciobanu che si è laureata campionessa regionale sia al cerchio che alle clavette, tra le Junior 2. Un deciso passo in avanti per lei, che lo scorso anno era terminata seconda con entrambi gli attrezzi.

Ancora un titolo regionale per Stefania Straniero e Alessia Laghezza, coppia alle palle quanto mai originale e variegata. La prima, che ha anche vinto il bronzo alle clavette, è la ginnasta più sportivamente longeva del club, ed è riuscita in questi mesi a trovare il tempo per dedicarsi al Twirling e qualificarsi per i prossimi europei di Eindhoven. Stesso percorso per Laghezza che ha vinto il titolo italiano nell'X Strut dopo il quinto posto ai mondiali di Torino in agosto.

Molto bene Anna Russo, che nella seconda prova ha sbaragliato la concorrenza vincendo al cerchio e alla palla con due belle performance. Purtroppo, i punteggi sono risultati insufficienti di 0,10 e 0,15 per agguantare l'oro e così la saluzzese si è dovuta accontentare di due argenti regionali tra le Senior 1.

Argento e bronzo regionali invece per Giulia Capriolo tra le Junior 1, assente in questa secondo prova per un piccolo risentimento muscolare, rispettivamente a palla e nastro. Alessia Pala sale sul podio di giornata per due volte con cerchio e palla e alla fine vince un argento regionale proprio alla palla tra le Senior 2. L'ultimo podio regionale è arrivato grazie all'impegno e alla grinta della giovane Junior 1 Elena Mari, che si è superata vincendo l'argento alle clavette e il bronzo alla palla e salendo definitivamente sul secondo gradino del podio regionale con le clavette.

Archiviata la pratica regionale, il cammino verso la finale nazionale prevede una fase interregionale di zona tecnica a metà marzo, che fungerà da spartiacque e dalla quale usciranno solo le migliori ginnaste del nord ovest. Nel frattempo, il prossimo weekend torneranno protagoniste le Allieve, che con la seconda prova concluderaranno la loro fase regionale. EGirls, manco a dirlo, a caccia di medaglie.