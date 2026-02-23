Club76: tutti i risultati del weekend  

A cominciare dalle ragazze di coach Nicola Negro che, in Serie A1 , sabato sera hanno ceduto nella trasferta contro Perugia per 3-2 (15-25, 16-25, 25-19, 25-14, 15-9). In Serie B1 il Club76 Fenera Chieri vince 1-3 su Cus Torino (24-26, 25-18, 18-25,19-25). Secondo risultato utile consecutivo per Chieri. Le ragazze di coach Milano vincono meritatamente sul parquet di Alpignano grazie a una bella prova di squadra, tanta attenzione e applicazione. Da segnalare i 16 punti di Arbor, i 14 di Faleschini e i 13 di Boufandar. Prossima gara sabato 28 febbraio alle 18,30 al PalaFenera di Chieri contro Mondovì Volley.

In Serie C il Club76 Playasti inciampa contro Vol-Ley Accademy Volpiano (25-20, 25-22, 25-22). Un match da dimenticare, in cui le ragazze non sono riuscite a esprimere il loro gioco.

In U16 regionale fase provinciale il Club76 PlayAsti fa punteggio pieno 0-3 contro Libellula VAP (17-25, 17-25, 20-25). Buon approccio alla partita, nonostante ancora qualche calo di attenzione.

In U16 Regionale anche il Club76 L’Alba Volley vince 0-3 contro Mon.Vi Bam Rossa (10-25, 22-25, 7-25). Inarrestabile l’Alba Volley, che si aggiudica una meritatissima vittoria in questa gara di andata della semifinale territoriale. Fin dal primo punto le ragazze sono entrate in campo decise e attente a non lasciar niente a un avversario che ha avuto un approccio alla partita decisamente inaspettato.

In Serie D il Club76 L’Alba Volley vince 3-1 su Libellula VAB (25-22, 10-25, 17-25, 14-25). Un inizio gara con il freno tirato non fa abbattere le ragazze, che al contrario reagiscono con determinazione a partire dal secondo set imponendo il loro gioco. Le albesi conquistano tre punti importanti per questa fase di ritorno di campionato.

In U14 il Club76 MTS Santena vince 3-1 su PVB Canelli (25-16, 25-12, 20-25, 25-15). Quarto di finale territoriale, Santena vince la partita ma preoccupa un calo di attenzione generale nel terzo set. Ora testa per la semifinale di andata sabato pomeriggio a Savigliano.

In U13 il Club 76 Fenera Chieri Gold vince 3-0 contro 4volley doctorglass (25-17, 25-17, 25-11). Partita per l’accesso ai quarti di finale per le fenerine, che giocano una partita con alti e bassi, qualche errore di troppo, ma riescono comunque a portare la partita a casa per tre set a zero.

In U13 il Club76 Playasti Gold vince 0-3 contro Volley Cherasco (16-25, 21-25, 19-25). Trasferta felice per il PlayAsti, che archivia la prima fase del campionato con una vittoria netta e convincente. Un successo che certifica la solidità del gruppo, capace di non far rimpiangere l’assenza di un paio di pedine importanti della rosa. Adesso si entra nel momento decisivo della stagione: serviranno concentrazione, continuità e quella fame che può fare la differenza nella fase calda del campionato.

ALTRI RISULTATI

Venerdì 20 febbraio

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Rasero Teloni L’Alba Volley -Club76 Playasti vs Volley Langhe ASD 3-1

• Prima Divisione F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs Microplus Volley Marene 3-0

Sabato 21 febbraio

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: Club76 MTS Santena Regionale vs PVB Canelli Cime Careddu Bosca 3-1

• U14 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Mon.Vi Bam Verde vs Club76 Playasti 3-1

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone A: Club76 Playasti 2015/16 vs PGS Jolly 0-3

• U12 F. C.T. Cuneo Asti 6vs6 Volley S3 Girone B: Club76 Playasti Bianca vs Libellula Vab 3-0

Domenica 22 febbraio

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: VBC Officine Savigliano vs Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti 3-0

• U18 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/15° posto: Club76 Playasti vs PGS El Gall 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Libellula Vab Regionale vs Club76 Playasti Regionale 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/4° posto: Mon.Vi Bam Rossa Regionale vs Club76 L’Alba Volley Regionale 0-3

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Giovanile Genola o5 ASD vs Club76 Playasti 3-0

• U16 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 17°/24° posto: Club76 MTS Santena vs ASD VBC Dronero Dragons 3-0

• U13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Volley Cherasco vs Club76 Playasti Gold 0-3

• U13 F. C. T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Blu vs Mon.Vi Bam Verde 3-1