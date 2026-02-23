MTS SER Santena: vittoria importantissima contro il Monviso Volley

Vittoria importantissima per le tigri santenesi, che fra le mura amiche del PalaSer ospitano la giovane e forte formazione del Monviso Pinerolo , vincendo al tie break dopo essere stata in vantaggio di due parziali. Il riscatto ci voleva per Destefanis e compagne: in primo luogo per dimenticare l'opaca prestazione della scorsa settimana, in seconda battuta per vendicarela sonora sconfitta dell'andata per 3-0.

Dopo 2 ore e 10 minuti di vera battaglia le tigri santenesi si guadagnano meritatamente due punti che confermano il 12° posto in classifica a due punti di distanza la formazione di Luino, che esce sconfitta dalla trasferta a Lessona.

Partono molto bene le ragazze di coach Demichelis che vincono i primi due set abbastanza in scioltezza, esibendo un gioco senza grandi sbavature, ma che subiscono nel terzo e quarto set la rimonta della formazione pinerolese, che riduce gli errori e guadagna gli altri due parziali. Il quinto set però, Destefanis e compagne, ripropongono nuovamente una prestazione quasi perfetta, con i due centrali che fanno la voce grossa in attacco e a muro, aggiudicandosi così i due punti in palio.

Coach Demichelis, recupera Marchioni dal periodo di stop dovuto ad un'infiammazione e nel primo set schiera Venco in palleggio, Di Blasi opposto, Destefanis e Vione in centro, Vasca e Nardoianni in banda e Lazzarin libero. Dopo un iniziale punto a punto, con il turno al servizio di Vasca, la Mts Santena prende le distanze dalle avversarie portandosi dal 7 pari al 14-7. Sul 20-14 dopo un attacco di primo tempo di Vione, coach Bernardinello chiama il secondo time out discrezionale. Destefanis e compagne però sono già proiettate alla fine del set e con un muro di Venco si arriva al 23-16. Con un errore al servizio delle pinerolesi e un attacco in diagonale di Nardoianni, il primo set se lo aggiudica la squadra di casa per 25-17.

Anche nel secondo set parte il sestetto del primo. Monviso non riduce gli errori consentendo alle tigri santenesi di portarsi in vantaggio prima di due e poi di cinque punti, costringendo il proprio allenatore a chiamare il primo time out sul 15-10. Il secondo arriva sul 19-13 a favore delle padrone di casa dopo l'ennesimo attacco in diagonale diN ardoianni andato a segno. Il parziale si avvia alla fine: entrano ancheP onassi e Marino in seconda linea per dare più sicurezza in difesa, ma è ancora il turno al servizio di Vasca a portare le tigri santenesi alla fine del set sul 24-15. Chiude il parziale un'invasione della squadra pinerolese per 25-19 a favore della Mts Santena.

Nel terzo set coach Demichelis parte con la stessa formazione dei primi due e fin dai primi scambi si vede la formazione del Monviso reagire alle padrone di casa: diminuiscono gli errori e diventano più incisive al servizio. La Mts dal canto suo cerca di essere lucida anche e incisiva come nei primi set, ma le azioni si allungano e la stanchezza inizia a farsi sentire. Entra Marchioni al posto di Vasca. Il parziale resta a favore delle avversarie per gran parte del set. Con un moto di orgoglio la formazione santenese pareggia i conti sul 20 pari, ma non sfrutta l'opportunità di portarsi avanti. Monviso ne approfitta e vince il terzo parziale per 25-19.

Nel quarto set parte Marchioni al posto di Vasca ma un po' di stanchezza e qualche episodio di nervosismo fanno in modo che la squadra ospite abbia la meglio sulle padrone di casa, nonostante il parziale in vantaggio nella parte iniziale del set. Coach Demichelis prova alcuni cambi per dare fiato un po' a tutte: rientra Vasca al posto di Marchioni, Ponassi al posto di Nardoianni e Lancieri al posto di Di Blasi, ma il set è già destinato al Monviso con un parziale di 25-19.

Nel quinto e decisivo set Demichelis parte ancora con il sestetto del quarto set e la Mts Santena parte bene e in pochi minuti si ritrova sul 4-1. Il Monviso chiama time out per cercare di risvegliare un po' gli animi. Invece tornano gli errori al servizio e la Mts non può non approfittarne e attaccare a tutto braccio. Sull'8-3 si va al cambio campo a favore delle santenesi. La giovane formazione pinerolese si fa pericolosamente sotto sul 10-7 così Demichelis è costretta a chiamare il suo unico time out per cercare di fare il punto della situazione con le sue atlete. Sul 13-9 è capitan Destefanis a mettere a terra un pallonetto beffardo dietro al muro avversario e siamo al match point. Un errore in attacco della formazione di Pinerolo, dopo uno scambio lunghissimo, e set e partita sono tutti a favore della Mts Ser Santena.

La prossima settimana le tigri santenesi avranno un'altra trasferta ostica a Canelli contro L'ASD Valle Belbo.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B2 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 16

MTS SER SANTENA - MONVISO VOLLEY PINEROLO 3-2

Parziali (25-17, 25-19, 22-25, 19-25, 15-9)

MTS SER SANTENA: Lancieri, Vasca 4, Cadamuro, Vione 21, Venco 1, Nardoianni 19, Marino, Di Blasi 7, Marchioni 6, Destefanis (k) 12, Ponassi, Frascella. Liberi: Lazzarin, Battaglino.