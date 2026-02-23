GranTorino: il quarto finale condanna i gialloblù

Sconfitta amara per GRANTORINO contro College Basketball nella sesta giornata di ritorno della Serie B Interregionale . Il match casalingo si è risolto in favore della squadra ospite con il punteggio finale di 85-106 . A decidere la sfida è stato l'ultimo periodo; dopo tre quarti di grande equilibrio, GRANTORINO ha perso lucidità subendo il gioco di College , che ha messo la freccia con un parziale di 14-34. Ai gialloblù non sono bastate le prestazioni di Bossola (19 punti), Mancino (18 punti) e Zumstein , migliore in campo con una doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi.

LA GARA

Dopo un avvio equilibrato, a metà del primo periodo è GRANTORINO a prendere il comando. Con due triple di Zumstein, la squadra di coach Comazzi costruisce un parziale di 12-2 che vale il +7. College reagisce e trova il vantaggio provvisorio con Baiardi, prima dei due punti di Losito che chiudono il quarto sul 29-28 per GRANTORINO. Nel secondo quarto la sfida resta bilanciata, ma sono ancora i gialloblù a trovare l'allungo e a toccare il vantaggio massimo (+9) con i punti di Mancino e Bossola. Prima della pausa lunga College accorcia, portando il punteggio sul 53-48.

Il rientro in campo sorride alla squadra ospite. Sin dai primi possessi Collegeaumenta l'intensità e firma un parziale di 0-16 che ribalta il punteggio sul 57-66. GRANTORINO si riprende dal momento difficile e nonostante lo 0 su 7 dall'arco riesce a ridurre il margine fino al -1: il terzo periodo si chiude sul 71-72. Nell'ultimo quarto GRANTORINO resta in coda agli ospiti a due soli possessi di distacco. A metà periodo però la tripla di Buttiglione apre la strada a College verso la vittoria; se GRANTORINO fatica con tante palle perse e poca lucidità in difesa, i biancoblù trovano più volte la via del canestro. Il parziale degli ultimi sei minuti di gioco (7-24) testimonia un finale di gara senza storia: alla sirena è 85-106 per College Basketball.

IL PROSSIMO MATCH

Domenica 1° marzo alle 18:00 GRANTORINO sarà ospite al Palafilarete di Firenze per la trasferta contro Olimpia Legnaia.

TABELLINI

GRANTORINO Basketball Draft - College Basketball 85-106

Parziali (29-28, 24-20, 18-24, 14-34)

GRANTORINO Basketball Draft: Bertaina 4, Bossola 19, Milone 4, Zumstein 15, Ficetti 4, Losito 5, Obaseki 2, Fracasso 4, Grillo 4, Barla 6, Mancino 18. All. Comazzi, Ass. Ancona, Agnelli.

College Basketball: Oliveri 6, Buttiglione 7, Lastella 6, Benzoni 20, Romeo ne, Gaiola 12, Charfi 14, Pellegrino, Baiardi 9, Alberti 19, Bertero 2, Rupil 11. All. Di Cerbo.