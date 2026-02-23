Fulgor Basket: terzo rinforzo, benvenuto Marko Brekic

Il PalaCipir si tinge di Serbia! Dopo Michele Antelli (al posto di Flavio Gai) e Axel Piccirilli la scorsa settimana, la Paffoni Fulgor Basket compie un altro importante sforzo economico e annuncia l'arrivo di Marko Brekic , esterno di 198 cm che porta a Omegna la tradizione e la qualità del basket balcanico!

LA SCUOLA DEI CAMPIONI

Marko, 23 anni, è cresciuto dove nascono i campioni: le accademie di Partizan e Mega Bemax, club che hanno formato stelle NBA come Nikola Jokic. La Serbia è una potenza mondiale del basket e Marko porta con sé quella mentalità vincente che serve per i momenti decisivi.

VERSATILITÀ E ATLETISMO

198 cm di talento puro: Marko può giocare da guardia o da ala, attaccare il ferro con atletismo o aprire il campo con il tiro. Un giocatore moderno per un basket moderno, cresciuto nella competitiva Prima Lega Serba con l'OKK Beograd.

IL MOMENTO GIUSTO

Dopo la grande vittoria contro Piacenza (100-71), la Fulgor alza l'asticella: Marko arriva per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di alta classifica. Gli scontri diretti ci aspettano e noi ci facciamo trovare pronti con un roster completato e competitivo!

MARTEDÌ TI ASPETTIAMO!

Marko Brekic sarà presentato ufficialmente a stampa e tifosi martedì sera alle 19:15 al Siamo Fritti di Omegna, con successivo apericena tutti insieme! Vieni a conoscerlo e a dargli il benvenuto nella nostra famiglia!

UNITI PER L'OBIETTIVO: SOSTIENI LA SOCIETÀ!

Questo terzo rinforzo rappresenta un ulteriore, importante impegno economico da parte della società. Un investimento che merita il sostegno di tutta la famiglia Fulgor!

Per questo, nella prossima partita casalinga contro Orzinuovi (mercoledì 26 febbraio ore 20:30 al PalaCipir) ci sarà un'iniziativa speciale: gli oltre 400 abbonati potranno, se lo vorranno, acquistare un biglietto aggiuntivo della partita. Un gesto semplice ma concreto per dimostrare unione, sensibilità e vicinanza alla società in un momento cruciale. Insieme siamo più forti! Ogni contributo conta per raggiungere i nostri sogni! DOBRODOŠAO MARKO! (Benvenuto Marko!). La famiglia rossoverde ti aspetta!

APPUNTAMENTI

Martedì 24 febbraio ore 19:15 - Presentazione @Siamo Fritti Omegna (+ pizza tutti insieme!)

Mercoledì 4 marzo 2026 ore 20:30 - PalaCipir - Paffoni Fulgor Basket vs Orzinuovi. L'iniziativa speciale per gli oltre 400 abbonati resta confermata: chi vorrà potrà acquistare un biglietto aggiuntivo per sostenere la società in questo momento importante.