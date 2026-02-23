S. Bernardo Campus: quarto successo di fila!

La S. Bernardo Campus centra il quarto successo di fila e piega il fanalino di coda Ivrea, agganciando la zona playoff! Era una gara da non prendere sottogamba, perché all’andata i ragazzi di coach Jacomuzzi persero in trasferta contro la Lettera 22 Ivrea . Questa volta si può, tuttavia, contare sul fattore campo ed anche su un buon momento di forma, arrivando da tre successi di fila (Biella, Ciriè e Bra).

7-0 Campus, Ivra poi trova il canestro, ma sono i locali a continuare ad allungare: 23-12. Il match sembra già ben indirizzato, ma i viaggianti tornano a contatto al termine della prima frazione 27-25. Il copione si ripete con gli albesi a toccare il +13 (43-30), ma ancora una volta gli eporediesi tornano vicino (43-37). Prima dell’intervallo, però, le triple di Colli, Gandolfo e, sulla sirena, Zampolli scrivono 54-41 a metà gara.

Nel terzo periodo la S: Bernardo dilaga, dopo appena 4 minuti è sul 69-45 che costringe Ivrea al time-out. Non basta a frenare il buon momento albese, e la terza frazione termina con un 81-58 che è già una discreta ipoteca sul match.

L’ultima frazione ha infatti poco da dire e scorre via velocemente con ampio spazio per i giovani di casa. L’ottima notizia della serata è il ritorno in campo del 2007 Varallo che dopo l’infortunio del giugno scorso torna sul parquet (segnando anche 4 punti). Per quanto riguarda la gara termina sul 98-71 e a centro campo i compagni festeggiano proprio il ritorno di Varallo.

Arriva la quarta vittoria di fila, che permette a Campus di agganciare Genova all’ottavo posto e, dunque, in zona playoff. Per via dello scontro diretto a favore dei liguri Campus resta nona, ma è in piena corsa per giocarsi la post season. Il prossimo impegno sarà il 1° marzo a Chieri (decima) per un nuovo scontro direttissimo con vista playoff.

S. Bernardo Campus - Lettera 22 Ivrea 98-71

Campus: Gandolfo 11, Eirale 5, Occelli 11, Varallo 4, Uko 4, Negro 7, Nastasi 2, Toppino 6, Buldo 10, Schellino ne, Colli 15, Zampolli 23.



