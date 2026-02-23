Pinerolo Ghiaccio: i risultati del weekend

Under 14 Tre uscite, tre battaglie: prima sul ghiaccio di Chiavenna, poi contro il Kaltern/Lana e infine contro il Pustertal Junior. Avversari solidi, ritmo alto e tanta esperienza accumulata per i giovani Storm. I risultati non li hanno premiati, ma queste sono le settimane che forgiano il carattere: testa alta, lavoro e voglia di tornare in pista ancora più determinati.

IHL1

Sabato a Torre Pellice è andata in scena gara 2 dei playoff contro il Hockey Como. Partita intensa, giocata a viso aperto da entrambe le squadre, con un terzo tempo chiuso in perfetta parità. All’overtime gli avversari hanno trovato il guizzo decisivo. Resta però l’orgoglio per il percorso fatto e per il traguardo raggiunto: questi ragazzi hanno dimostrato cuore, compattezza e spirito Storm fino all’ultimo secondo.

Under 10

Domenica a Como raggruppamento insieme a HC Milano, Torino Bulls, Chiavenna Hockey e Hockey Como. I piccoli Storm hanno regalato una prestazione brillante, fatta di entusiasmo, gioco di squadra e tanta voglia di divertirsi.

Rebelles

Sempre domenica trasferta a Caldaro contro le Lakers. Le ragazze hanno lottato con grinta e determinazione, ma il match si è chiuso 3-1 a favore delle avversarie. Cuore e carattere non sono mai mancati, e questo è il punto da cui ripartire.

Settimana impegnativa, sì. Ma lo Storm non si misura solo dai risultati: si misura dal lavoro, dalla passione e dalla voglia di tornare subito sul ghiaccio.