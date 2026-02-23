Pallamano Derthona: al via la seconda fase della Serie B con un pareggio a Gallarate

Grande spazio fin dai primi minuti ai più giovani della squadra, con Gobbo e Trovato, che procurano alla squadra un primo vantaggio. L’attacco del Crenna risponde con caparbietà, spesso mettendo sotto assedio la porta difesa dal tenace Vercelli, autore di un’altra ottima prestazione tra i pali per tutta la partita. La prima frazione si chiude sul 13-13.

Nella ripresa il Crenna continua a chiudere la difesa e a proseguire la spinta in attacco. Le rotazioni in casa tortonese, tuttavia, portano un consolidamento nelle retrovie, dove Nasufi, Medicina e Zanone fanno letteralmente a turni per coadiuvare gli interventi di Gobbo, Trovato, Cumerlato e Verna, facendo sì che nessuna squadra accumuli vantaggio.

Finale al cardiopalma, con due time out nell’ultimo minuto di gioco, una parata miracolosa di Vercelli e un tiro di Cavo che sfiora il palo, a ridosso della sirena finale, la quale fissa il punteggio sul 25-25, perfetta rappresentazione dell’equilibrio espresso in campo.

«Oggi abbiamo deciso che avrebbero giocato principalmente i ragazzi più giovani – commenta un orgoglioso Bottiroli -, perché vogliamo dar loro più minutaggio e inserirli meglio nei contesti della prima squadra. Sono estremamente soddisfatto della risposta di molti di loro. Chiaramente è stato fondamentale anche il contributo dei senior, in particolare Cavo e Caracciolo. Il risultato finale ci sta, considerando che abbiamo avuto in mano la palla della vittoria, ed è un buon segnale per il futuro. Andremo avanti nelle prossime settimane su questa direzione, con l’intento di chiudere al meglio questa stagione, ma anche di iniziare a costruire qualcosa di importante per la prossima».

Prossimi impegni: la Serie B tornerà in campo sabato 7 marzo alle ore 16.00, con la trasferta a Molteno. Domenica 1 marzo la Under 16 sarà ospite dei pari età del Cologne alle ore 11.00, nella prima partita della seconda fase del campionato di categoria.

Serie B

Crenna A.S.D. - A.S.D. Pallamano Derthona 25-25

Pallamano Derthona: Alessandro Barreca, Carlo Bottazzi, Dennis Caracciolo, Alessandro Cavo, Andrea Cumerlato, Riccardo Gatti, Edoardo Gobbo, Alberto Losacco, Tommaso Medicina, Johnathan Nasufi, Samuele Trovato, Lorenzo Verna, Alessandro Vercelli, Vinicius Vieira Bertolucci, Mirco Zanone. Coach Marco Affricano, vice Fabio Bottiroli.