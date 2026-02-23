Asti KT: due successi nel campionato di Serie C1 UISP di Hit Ball

Domenica 22 febbraio, dopo le partite di andata, per Asti KT è stato il turno di giocare le gare di ritorno con le torinesi Giasthit e Goliath dell’ASD Sinombre, valevoli per il campionato di Serie C1 UISP di Hit Ball .

La squadra dell'A.S.D. Rainbow Planet ha visto per l'occasione il ritorno in campo di Nicolò Meluso e il debutto di Artur Daniel Szlachetka, giocatori che non hanno sfigurato alla loro prima stagionale regalando maggiore profondità all'attacco ma soprattutto ottime prestazioni difensive.

Il successo riscontrato nei due match non è stato solo merito dei singoli ma di un gruppo che pian piano sta crescendo coi nuovi innesti capaci di guadagnarsi sempre più spazio negli schemi in campo con i "senatori" in grado di regalare quell'esperienza utile a tutti per non incappare in un’ansia agonistica dannosa nello sviluppo delle numerose azioni.

Le due sfide, spostate “last minute” da Orbassano a Volvera, hanno avuto lo stesso canovaccio con gli Alfieri cinici nella prima parte di gara e capaci sin da subito di regalarsi quel margine di vantaggio utile a non mettere più in discussione la vittoria finale.

Alla fine del triplice fischio arbitrale il segnapunti ha registrato 81-26 con Giasthit e 77-44 con Goliath permettendo agli astigiani di continuare il loro dualismo a distanza con gli orbassanesi del Purple Hit.

Nelle altre gare di C1 a Volvera le due squadre Sinombre hanno affrontato anche i padroni di casa Orba in Black che nella prima gara hanno ottenuto la vittoria di misura su Giasthit (65-64) subendo la rimonta finale degli avversari che alla fine della prima frazione si trovavano a -14, mentre nella seconda partita è arrivata invece la sconfitta per opera di Goliath (64-73), una gara risolta nel terzo tempo dopo i primi 30 minuti di sostanziale equilibrio.

Grazie a queste ultime prestazioni Asti KT si trova ora a punteggio pieno in testa alla classifica grazie ai 18 punti raccolti dopo 6 gare, inseguita a quota 12 sia da Purple Hit Orbassano, che ha però disputato finora solamente 4 gare, sia Overhit che ne ha invece giocate 7 insieme alla “compagna” di distretto Golden Hunters che però ha 3 punti in meno. Nella seconda metà della classifica troviamo Goliath (6 punti in 6 gare), Giasthit e Orba in Black (3 punti in 6 gare) e Orbahit (3 punti in 2 gare).

Il prossimo impegno per i rappresentanti della terra Astesana sarà domenica 8 marzo a Orbassano, quando si disputerà finalmente l’andata dello scontro diretto per la prima piazza con Purple Hit, il cui ritorno è previsto tra le mura amiche del Centro Sportivo “Salvatore Corso” (all’interno del circolo Nosenzo di via Corridoni ad Asti) nella mattinata di domenica 22 marzo: la squadra che risulterà vincente in questa doppia sfida potrebbe ottenere la promozione diretta in Serie B2 per la stagione 2026/2027, mentre l’altra rischierebbe di dover passare dalla cinica lotteria degli spareggi previsti nel mese di maggio.