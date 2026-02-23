Tuttosport.com
BEA Chieri sbanca Biella, vittoria di cuore per i Leopardi

Un successo pesantissimo in trasferta per i Leopardi, che sfoderano una prestazione di altissimo livello
4 min
BEA Chieri sbanca Biella, vittoria di cuore per i Leopardi

Domenica 22 febbraio, in una sfida delicata per le zone alte della classifica di Serie C Interregionale, BEA Chieri si impone sul parquet di Biella Next per 73-77. Un successo pesantissimo in trasferta per i Leopardi che, nonostante la perdurante emergenza infortuni, sfoderano una prestazione di altissimo livello, dimostrando compattezza e una straordinaria capacità di lottare su ogni pallone fino alla sirena finale.

LA GARA

Consapevoli delle insidie della trasferta, i ragazzi di coach Conti approcciano la gara con grandissima concentrazione per invertire il trend delle ultime partenze a rilento fuori casa. L’avvio è tutto di marca arancione: un’ottima fluidità offensiva permette a BEA di prendere subito il comando delle operazioni. Drame fa la voce grossa nel pitturato fin dalla palla a due, attirando su di sé i raddoppi avversari e aprendo il campo per le penetrazioni di De Santis, bravo a farsi trovare pronto sugli scarichi. Biella fatica a contenere l’intensità ospite, e i Leopardi chiudono la prima frazione tenendo saldamente l’inerzia del match. Nel secondo periodo arriva la veemente reazione dei padroni di casa. Guidata dalle iniziative perimetrali di Aimone e dalla forte presenza a rimbalzo di Squizzato, Biella Next alza drasticamente i ritmi. I padroni di casa approfittano di un momento di fisiologico appannamento offensivo dei chieresi: un paio di palloni recuperati in difesa innescano il contropiede biellese, permettendo ai padroni di casa di piazzare un break importante. L’inerzia cambia padrone e Biella riesce a mettere la freccia proprio a ridosso del riposo lungo.

Il rientro in campo dopo l’intervallo è all’insegna dell’equilibrio più assoluto. Chieri si affida all’energia di Gatti su entrambi i lati del campo, autore di recuperi difensivi provvidenziali che ridanno ossigeno all’attacco. Nel frattempo, la premiata ditta Giacomelli-Drame sale in cattedra: il playmaker chierese orchestra i giochi a due, pescando ripetutamente il capitano con assist calibrati nel cuore dell’area avversaria. A dare ulteriore spinta è Possekel, che prende le redini della regia e segna i tiri liberi per il -1 chierese alla terza sirena. Gli ultimi dieci minuti sono un autentico braccio di ferro vietato ai deboli di cuore. I Leopardi restano lucidi nei momenti decisivi. De Santis segna un jumper di importanza cruciale, mentre Gatti e Dioum alzano un vero e proprio muro in difesa sulle incursioni di Cena e Bamba. Biella prova l’assalto disperato, ma l’ennesimo rimbalzo difensivo catturato da uno statuario Drame (27 punti per lui dopo i 31 di Ivrea e i 33 della partita con PNC) fa scorrere i titoli di coda, sigillando una vittoria di puro carattere.

IL COMMENTO

«Volevamo stringere i denti il primo quarto, sapendo che nelle ultime trasferte avevamo fatto fatica a entrare in partita – commenta coach Franz Conti – Siamo riusciti a stare a contatto e a quel punto ci abbiamo creduto fino alla fine. Abbiamo fatto un risultato molto importante per la classifica ma soprattutto per la nostra fiducia. I ragazzi continuano a vivere l’emergenza infortuni come un’opportunità per dare tutti qualcosa di più e prendersi cura della squadra. Vedo un gruppo che sta andando oltre le difficoltà e che continua a crescere».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

BEA torna in casa, al PalaGialdo, per la partita con Novipiù Campus Piemonte. Appuntamento a domenica 1 marzo alle 18:00.

 

BIELLA NEXT – BEA CHIERI 73-77
Parziali (12-21, 36-33, 56-55) 

BIELLA: Aimone 16, Squizzato 12, Cena 10, Bamba 9, Badiane 8, Hustak 6, Fonio 6, Sartore 4, Rapano 2, Caligaris, Bruno NE, Roncarolo NE. All. Danna 

BEA: Drame 27, Gatti 13, De Santis 13, Giacomelli 11, Possekel 7, Viggiano 3, Dioum 2, Galluccio, Bechis NE, Fatone NE. All. Conti, 1° Ass. D’Arrigo, 2° Ass. Manzini, Prep. Turetta, Acc. Monteleone. 

