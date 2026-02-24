La Fiamma Paralimpica di Milano Cortina 2026 arriva a Torino  

Appena concluse le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 , l'avvicinamento alle Paralimpiadi , in programma dal 6 al 15 marzo , inizia con il viaggio della Fiamma Paralimpica , che per la sua prima tappa arriva a Torino martedì 24 febbraio direttamente da Stoke Mandeville (Inghilterra), culla dello sport per persone con disabilità. Per l'occasione, a partire dalle ore 17, in Piazza Castello si svolgerà il Flame Festival , un momento celebrativo per condividere i valori sportivi e di inclusione che i Giochi Paralimpici da sempre rappresentano.

I tedofori – in gran parte rappresentanti del mondo sportivo paralimpico di ieri di oggi – partiranno alle 18.45 da piazza San Giovanni, attraverseranno Piazzetta Reale per arrivare in Piazza Castello, dove passando davanti alla Prefettura faranno in giro intorno a Palazzo Madama per tornare sulla piazza, dove saranno allestiti il braciere e il palco.

Questa la scaletta della cerimonia:

Ore 17.00: Master of Ceremony: racconto dei Giochi Paralimpici e del viaggio della Fiamma

Ore 17.30: Momento istituzionale dedicato al territorio, in cui si celebreranno anche i vent’anni delle Paralimpiadi di Torino 2006

Ore 18.00: Momento dedicato ai partner

Ore 19.00: Arrivo della Fiamma Paralimpica in piazza e accensione del braciere

Ore 19.15: Talk con Ambassador di Milano Cortina e chiusura cerimonia.

Nel segmento istituzionale interverranno l’Assessore allo Sport della Città di Torino Domenico Carretta, la Presidente del Comitato organizzatore dei Giochi Paralimpici di Torino 2006 Tiziana Nasi, la Presidente del CIP Piemonte Silvia Bruno, la Delegata provinciale CONI Torino Francesca Grilli, il consigliere federale FISG Giuseppe Antonucci e alcuni atleti delle Paralimpiadi di Torino 2006: gli hockeisti Danilo Bosio, Luigi Grill, Gianluca Cavaliere, Francesco Mancuso, Bruno Balossetti, Orazio Fagone, Adriano Rossetti, Gregory Leperdi (con cui si ricorderà Andrea Chiarotti, fondatore del para ice hockey in Italia) e lo sciatore Gianmaria Dal Maistro, che vent’anni fa vinse un Oro e un Argento.

Come accaduto a gennaio per il passaggio della Fiamma Olimpica, sono invitati in piazza tutti i volontari che nel 2006 avevano prestato servizio per i Giochi Paralimpici e chiunque desideri condividere questo momento.