La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna in campo per il ritorno dei quarti di Coppa CEV

A fare il punto alla vigilia della gara e presentare la sfida è il direttore sportivo Max Gallo: «Ci apprestiamo ad affrontare Łódź, che come abbiamo visto nella gara d’andata è un’ottima squadra. Anche in questa seconda partita dovremo sicuramente impostare il nostro gioco cercando di metterle sotto pressione. Arriviamo dalla sconfitta a Perugia, amareggiati ma consci del percorso fatto e soprattutto di come ci siamo arrivati. Vorrei ricordare che chiudiamo la regular season con 55 punti, mai fatti prima, e che la partita con Perugia nasce da una trasferta in Polonia iniziata mercoledì mattina e conclusa venerdì in tarda serata con l’arrivo nel capoluogo umbro. La prestazione è stata condizionata anche da tutto questo. Chiaro, speravamo in un altro risultato ma di qui si riparte a testa alta, come abbiamo sempre fatto. Ci prepariamo per questo primo obiettivo del ritorno di coppa e poi penseremo ai play-off».