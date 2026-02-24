La VTT di Lagnasco si prepara ad ospitare una grande festa del tennis giovanile

La VTT di Lagnasco si prepara ad ospitare un importante torneo giovanile , di macroarea nord-ovest, che vedrà al via i migliori giocatori e giocatrici Under 10-12-14 di Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria e Lombardia, dal 4 al 15 marzo 2026: «Un grosso impegno per l’intero nostro staff – sottolinea la dirigenza della VTT – che siamo sicuri fin da ora verrà ampiamente ripagato dalle prestazioni dei giovani talenti in campo».

Il torneo fa parte del circuito Junior Next Gen e vedrà al via circa 500 protagonisti, in gara sia in singolare che in doppio. Si giocherà sul terreno Greenset, superficie che permette la più ampia espressione delle diverse tipologie di gioco. La VTT di Lagnasco, circolo organizzatore esclusivo e fulcro dell’appuntamento con sede al Tennistadium, si avvarrà, per lo svolgimento del programma dei match, della collaborazione con altri club della provincia di Cuneo: Country Club di Cuneo, Michelin di Cuneo, Match Ball Bra e TC Saluzzo. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 27 febbraio.

«Avremo tutti i nostri tecnici impegnati nelle diverse sedi e cercheremo di dare il massimo per ospitare i protagonisti e i rispettivi accompagnatori nel miglior modo possibile. Sono diverse le convenzioni attuate in occasione della rassegna e siamo certi che l’evento avrà un’importante ricaduta economica sul territorio. Non vediamo l’ora di iniziare – concludono i dirigenti della VTT – questa nuova grande avventura che saprà offrire, ne siamo certi, un grande spettacolo».

Le finali sono previste nelle giornate del 14 e 15 marzo, divise nei tabelloni di singolare e doppio. VTT dunque sempre più casa del tennis, con un occhio di riguardo per i talenti, non solo locali e dei grandi eventi. L’ingresso sarà gratuito per l’intera durata della manifestazione.