L’Allianz Derthona Tortona è campione regionale Under 17 Eccellenza

Parte ora la fase interregionale dove il Derthona si è qualificato come Piemonte 1 e sarà inserito nel girone B assieme a PGC Cantù (2° Lombardia), Virtus Padova (4° Veneto), Stella EBK Roma (4° Lazio), BSL San Lazzaro (4° Emilia-Romagna) e Assigeco Academy Piacenza (5° Emilia-Romagna). La prima classificata di ogni girone sarà ammessa alle Finali Nazionali di categoria, invece la 2°, 3° e 4° classificata passeranno tramite gli spareggi per giocarsi un posto alle Finali.

Allianz Derthona Tortona – Gran Torino Draft 82-78

Parziali (22-14, 24-15, 19-22, 17-27)

Derthona : Dusio, Solazzi 11, Wilkinson 14, Zampaloni, Obakhavbaye 7, Gilli, Chikal 11, Furfaro 8, De Santis 13, Ferrante 4, Agnolin 10, Montiglio 4. All. Roncari, Ass. Censurini, Vercelli.