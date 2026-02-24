Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

L’Allianz Derthona Tortona è campione regionale Under 17 Eccellenza

La squadra bianconera c onclude la prima fase regionale da imbattuta con 20 vittorie in 20 partite disputate, avendo battuto nella finale regionale GranTorino
2 min
L’Allianz Derthona Tortona è campione regionale Under 17 Eccellenza

I Leoni dell’Allianz Derthona Tortona nel pomeriggio di domenica 22 febbraio hanno vinto la Finale Regionale contro Gran Torino Draft per 82-78, laureandosi campioni regionali del campionato Under 17 Eccellenza. La squadra bianconera allenata da coach Roncari conclude così la prima fase regionale da imbattuta con 20 vittorie in 20 partite disputate.

Parte ora la fase interregionale dove il Derthona si è qualificato come Piemonte 1 e sarà inserito nel girone B assieme a PGC Cantù (2° Lombardia), Virtus Padova (4° Veneto), Stella EBK Roma (4° Lazio), BSL San Lazzaro (4° Emilia-Romagna) e Assigeco Academy Piacenza (5° Emilia-Romagna). La prima classificata di ogni girone sarà ammessa alle Finali Nazionali di categoria, invece la 2°, 3° e 4° classificata passeranno tramite gli spareggi per giocarsi un posto alle Finali.

Allianz Derthona Tortona – Gran Torino Draft 82-78
Parziali (22-14, 24-15, 19-22, 17-27)

Derthona: Dusio, Solazzi 11, Wilkinson 14, Zampaloni, Obakhavbaye 7, Gilli, Chikal 11, Furfaro 8, De Santis 13, Ferrante 4, Agnolin 10, Montiglio 4. All. Roncari, Ass. Censurini, Vercelli.

Gran Torino: Strumia 11, Plesca 12, Galliati 19, Simoni, Samela, Balima 11, Spetz 14, Cervasio 3, Piazza 4, Totaro ne, Regruto 4, Panassidi. All. Ancona.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS