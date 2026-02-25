Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Biella Motor Team in evidenza alla Ronde del Canavese

Comincia con il piede giusto la stagione 2026 della scuderia biellese
1 min
Biella Motor Team in evidenza alla Ronde del Canavese

Comincia con il piede giusto la stagione 2026 della scuderia Biella Motor Team che nel primo appuntamento del calendario piemontese, la Ronde del Canavese, si è messa in evidenza con i suoi piloti e navigatori. Il migliore al traguardo è stato il navigatore Domenico Saltarella che assieme al pilota Diego Martinelli ha chiuso diciottesimo assoluto, vincendo la classe RS 2.0 Plus con una Opel Astra GSi. Ventisettesimi assoluti Luca Ferraris e il padre Paolo che hanno chiuso settimi di classe Rally4 con una Peugeot 208 GT Line, nella generale si sono piazzati sei posizioni prima di Stefano Serini e Martina Cocquio, decimi di Rally4 con una nuova Lancia Ypsilon HF. Trentanovesimo assoluto si è piazzato Andrea Perla, navigato dalla mamma Flora Ramella Ratin che insieme hanno vinto la classe A0 e il gruppo RC6N con una Fiat Seicento Sporting.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS