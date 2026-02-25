BCC Derthona Basket: grande successo nel primo ‘Franca Cassola Pasquali Day’

Autosped G BCC Derthona Basket è lieta di annunciare il grande successo dell'iniziativa Franca Cassola Pasquali Day , svoltasi in occasione della partita di campionato contro le campionesse d'Italia del Famila Wuber Schio , il 21 febbraio 2026, presso la Cittadella dello Sport di Tortona. Un sentito ringraziamento va al Famila Wuber Schio per la condivisione e partecipazione all'iniziativa.

L'evento, volto a raccogliere fondi per l'Associazione Franca Cassola Pasquali che da anni sostiene le attività del reparto di senologia dell'Ospedale di Tortona, ha registrato il tutto esaurito già nei giorni antecedenti la grande sfida. Grazie alla generosità dei partecipanti, sono stati raccolti 5.165 euro, provenienti da donazioni effettuate direttamente al palazzetto durante l'evento e da contributi successivi di coloro che avrebbero voluto partecipare ma non hanno trovato disponibilità a causa del sold out.

Le giocatrici del BCC Derthona Francesca Melchiori, Anastasia Conte e Paula Suarez hanno consegnato personalmente ed a nome di tutto il Club, il contributo al presidente dell'Associazione Franca Cassola Pasquali, Helenio Pasquali. Durante la partita, oltre alla raccolta fondi, sono state presentate le attività dell'Associazione, con la presenza dei volontari e del Dott. Francesco Millo, primario della senologia di Tortona, accompagnato dalla sua equipe, e del Dott. Francesco Marchitelli, direttore generale dell'ASL Alessandria.

«Autosped BCC Derthona Basket è orgogliosa di aver potuto contribuire con questa iniziativa ad una causa così importante - dicono dal Club castelnovese - e di aver potuto consolidare con un gesto concreto il legame storico e molto sentito che da sempre la lega all'Associazione Franca Cassola Pasquali, della quale portiamo con orgoglio il logo sulle nostre divise di gara».

«Tutti insieme abbiamo vinto un’altra partita, ed è stato bellissimo. Un immenso e affettuoso grazie» è stata la chiosa finale dell’Associazione Franca Cassola Pasquali.