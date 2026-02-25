La Palestrina Chivasso protagonista nella seconda prova regionale PGS di ginnastica ritmica

Nuove soddisfazioni per la ASD La Palestrina e per la ginnastica ritmica di Chivasso , che nella seconda prova regionale PGS ha visto le proprie atlete salire più volte sul podio, confermando un percorso di crescita costante e risultati sempre più significativi a livello regionale.

Nella categoria Junior 1, ottima prestazione per Giulia Silombra, che grazie a due esercizi dinamici e ben eseguiti alla palla e al cerchio ha conquistato il terzo posto nella classifica all-around, determinata dalla somma dei punteggi dei due attrezzi. Sempre tra le J1, Gaia Brosio si è distinta conquistando il titolo di vicecampionessa regionale alle clavette, a cui ha aggiunto un ulteriore terzo posto al cerchio, dimostrando solidità e continuità.

Importanti piazzamenti anche nelle categorie Allieve. Matilde Monaco (A5) ha ottenuto un prestigioso secondo posto regionale al cerchio, accompagnato dal terzo posto alle clavette, mentre Ginevra Carnevale (A3), impegnata alla funee al cerchio, ha raggiunto il terzo gradino del podio all-around, premiando l’impegno e il miglioramento tecnico mostrato in gara.

Questi risultati evidenziano la crescita del gruppo di ginnaste chivassesi, sempre più competitivo nel circuito della ginnastica ritmica PGS, e rappresentano un segnale positivo in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Le atlete sono seguite dalle tecniche Giulia Balestra e Sofia Leuci, il cui lavoro quotidiano continua a valorizzare talento, disciplina e passione. La stagione proseguirà ora con le prossime competizioni regionali, interregionali e nazionali, dove La Palestrina punta a confermare e migliorare quanto già dimostrato in pedana.