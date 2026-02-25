Bertram Derthona: Strautins, Olejniczak e Riismaa convocati in Nazionale

Conclusa l’esperienza dei Leoni alla Frecciarossa Final Eight 2026 nella finale contro l’EA7 Emporio Armani Milano, ritorna la pallacanestro per Nazionali , con tre convocati e una riserva a casa tra le fila della squadra di Mario Fioretti per questa finestra di febbraio e marzo. Oltre a Tommaso Baldasso , capitano della Bertram Derthona Tortona e riserva a casa a disposizione di Luca Banchi e del suo staff – che include anche l’assistente allenatore bianconero Iacopo Squarcina – per le due sfide di Qualificazione al Mondiale 2027 contro la Gran Bretagna, sono tre i Leoni in Nazionale.

Due di loro si sfideranno in entrambe le sfide previste per i rispettivi Paesi: si tratta di Dominik Olejniczak (Polonia) e Arturs Strautins (Lettonia), che saranno protagonisti nelle partite che si giocheranno a Riga (27/02 alle 18:30) e Gdynia (01/03 alle 20:30).

Nel Gruppo F, al momento la Polonia è imbattuta con due vittorie su due, mentre la Lettonia vanta un record di 1-1. Al ritorno alla pallacanestro per Nazionali dopo il lungo stop per infortunio del 2025, Arturs Strautins cercherà di trascinare i suoi contro il suo compagno di squadra a Tortona.

Inoltre, anche Joonas Riismaa sarà impegnato con la sua Estonia in questa finestra di qualificazione al Mondiale 2027. Gli estoni saranno di scena in un doppio confronto con la Svezia, prima a Stoccolma (27/02 alle 19:00) e poi a Tallinn (01/03 alle 18:00). L’Estonia ha un record di 1-1 nel Gruppo H.

Dopo la pausa, il Derthona ritornerà in campo l’8 marzo alle 18:00 contro la Vanoli Basket Cremona per proseguire il proprio percorso in campionato. La settimana successiva i bianconeri riposeranno, mentre il 22 marzo arriverà un altro impegno casalingo, contro l’Acqua S.Bernardo Cantù.