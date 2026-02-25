I Giaguari Torino pronti al debutto in IFL 2026

I Giaguari Torino confermano ambizioni e continuità tecnica alla vigilia del debutto in IFL 2026 , che avverrà sabato sera al Centro Sportivo Totta di Borgaretto contro i campioni d’Italia in carica Guelfi Firenze , con kickoff alle ore 20 . La stagione 2026 di Prima Divisione FIDAF prevede 8 giornate di stagione regolare, prima dei playoff (wild card per le squadre classificate dal quarto al sesto posto e semifinale diretta per le prime due squadre classificate in regular season) che porteranno all’Italian Bowl XLV del 4 luglio a Ferrara. A pochi giorni dal via, il ritiro ufficiale degli Skorpions Varese ha imposto un rimescolamento completo del calendario IFL 2026. La variazione comporterà per i Giaguari la conclusione della regular season già il 10 maggio, con un intervallo di quasi un mese prima di un eventuale impegno nei playoff. Una novità che lo staff tecnico sta già gestendo con attenzione per ottimizzare la condizione atletica e mentale del roster lungo l’arco della stagione.

Nel segno della continuità, il club giallonero riparte dallo stesso coaching staff del 2025, con Kurt Ramler head coach e play-caller offensivo e Juha Hakala defensive coordinator. Ramler, ex quarterback protagonista alla St. John’s University e poi head coach al College of St. Scholastica, porta a Torino un bagaglio importante tra NCAA Division III ed esperienze in Europa, mentre Hakala continua a guidare una difesa costruita per alzare intensità e solidità per tutti e quattro i quarti.

In attacco il nuovo import è il running back statunitense Ethan Greenfield, due volte campione NCAA Division III con North Central College, MVP dello Stagg Bowl e vincitore del Gagliardi Trophy 2022, reduce da stagioni di alto livello con gli Helsinki Roosters. In difesa arriva il defensive back americano Cameron Colangelo, da Western Colorado University, già visto in Europa con Vienna Vikings e Cottbus Crayfish, chiamato a guidare la secondario con fisicità e capacità di copertura in uno contro uno. A completare il gruppo dei “non italiani” c’è l’italo‑brasiliano Gabriel Piola, ricevitore confermato dopo l’ottima stagione 2025 e già pienamente inserito negli schemi gialloneri.

Grazie all’accordo FIDAF - Rome City Institute, i Giaguari inseriscono nel roster come “italiano” il defensive lineman Gavin Thomas, giocatore formato in NCAA FCS che alza il livello della linea difensiva senza occupare slot da import.

In cabina di regia, dopo la partenza di Evan Lewandowski, l’attacco sarà affidato a Riccardo Duranti, chiamato a gestire un sistema sempre più bilanciato tra gioco aereo e corse di Greenfield.

Nel reparto ricevitori spiccano Luciano Giuliani e Jacopo Salsa, mentre nel backfield a supporto del running game ci saranno Tommaso Tenconi e Filippo Finali.

In difesa il front seven viene rinforzato dall’arrivo di Destiny Giuliani sulla linea, che permetterà a coach Hakala di aumentare la rotazione e l’intensità della pass rush, mentre la secondaria è guidata dal nazionale Paolo Lazzaretto e dal nuovo arrivo Sahnian N’Guessan.

Con un head coach di respiro internazionale, un coaching staff confermato, import di altissimo profilo e un nucleo italiano solido, i Giaguari si presentano al kickoff della IFL 2026 con l’obiettivo dichiarato di essere competitivi da subito e di giocarsi fino in fondo un posto in post season.

Il debutto casalingo del sabato sera contro i Guelfi Firenze sarà un test immediato per misurare il livello della squadra e dare il primo segnale a un campionato che vede Torino nuovamente protagonista nella “Serie A” del football italiano.