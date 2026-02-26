Cuneo Volley: chiusa la regular season, raddoppiano gli impegni dei biancoblù

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo chiude la sua prima regular season in SuperLega all'Allianz Cloud, purtroppo senza portare a casa risultato e all’ 11° posto della classifica, che seppur con qualche rammarico condividibile, significa aver raggiunto l’obiettivo stagionale e sapere di avere davanti una nuova stagione nella massima serie italiana.

Se la SuperLega nella stagione 2026/2027 è una skill sbloccata, nel prossimo futuro dei biancoblù si aprono due scenari dove performare; da domani la squadra sarà a Dubai per partecipare al NAS Sports Tournament 2026 con la denominazione ALTADAWI, mentre ad aprile inizieranno i Play Off 5° posto, dove la vincitrice staccherà il pass per la Challenge CUP della prossima stagione.

In merito alla partecipazione del torneo emiratino, il Presidente Gabriele Costamagna: «Domani partiamo per Dubai, un torneo internazionale che rappresenta un’opportunità importante per crescere, confrontarci con realtà diverse e far parlare di noi anche fuori dai confini italiani. Portiamo con noi la nostra identità, il nostro lavoro quotidiano e l’ambizione di continuare a costruire qualcosa di solido. Ogni esperienza internazionale è un passo avanti nel percorso del Cuneo Volley».

Ulteriori informazioni, calendari e risultati sul sito ufficiale nas.volleystation.com/en/

Dettagli tecnici 22ª giornata regular season.

Lo starting six di Cuneo: Baranowicz palleggio, Feral opposto, Codarin e Stefanović centro, Strehlau e Zaytsev schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Piazza schiera: Kreling palleggio, Reggers opposto, Masulovic e Caneschi al centro, Recine e Otsuka schiacciatori; Catania (L).

Allianz Milano - MA Acqua S.Bernardo Cuneo 3-0

Parziali (25-12, 25-21, 25-18)

Allianz Milano: Kreling, Reggers 17, Masulovic 10, Caneschi 5, Recine 12, Otsuka 16; Catania (L1); Lindqvist. N.e. Ichino, Masajedi, Barbanti, Di Martino, Benacchio, Corbetta (L2). All.: Roberto Piazza. II All.: Nicola Daldello. Ricezione positiva: 60%; Attacco: 61%; Muri 5; Ace 5.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baranowicz, Feral 5, Stefanović 4, Codarin 3, Strehlau 2, Zaytsev 4; Cavaccini (K) (L1); Cattaneo 3, Bonomi, Sala 5, Giraudo 1, Colasanti, Oberto (L2). N.e Copelli. All.: Matteo Battocchio. Aiuto All.: Mauro Rizzo. Aiuto All.: Fabio Genre. Ricezione positiva: 31%; Attacco: 32%; Muri 3; Ace 1.

Durata set: 24’, 25’, 28’.

Durata totale: 77’.

Arbitri: Umberto Zanussi, Veronica Mioara Papadopol, Matteo Selmi.