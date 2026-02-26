Club76: tutti i risultati infrasettimanali  

In Serie B2 L’Alba Volley cede 3-0 contro Libellula Bra. Arriva, per Bra, la prima vittoria in questo campionato. Per le “clubbine” una serata un po’ opaca e remissiva. Con il quarto posto in classifica generale sabato prossimo trasferta a Settimo Torinese contro la Lilliput.

In U18 il Club76 Fenera Chieri vince 3-1 contro Caselle Volley (25-14, 25-18, 24-26, 25-21). Chieri si aggiudica anche la gara di ritorno contro Caselle ed andrà a giocar la Finale Territoriale domenica 1 marzo. La squadra è entrata in campo con Monetti in regia poi Bonino, Arbore e Faleschini in banda, Boufandar opposto, centrali Occelli e Musaj, Gagliardi libero in alternanza con Stagnaro.

Top scorer di serata Arbore con 20 punti, seguita da Boufandar con 15 e Faleschini con 12.

In U18 Rasero Teloni L’Alba Volley Club76 Playasti ha ceduto 3-0 contro VBC Officine Savigliano (25-18, 25-15, 25-15). Semifinale provinciale con gara secca in trasferta. Molto poco soddisfacente la capacità di fare squadra e provare tutti insieme a uscire dai momenti difficili e reagire.

In U14 Provinciale il Club76 Chieri Volleyball vince su Lilliput Pallavolo per 3-1 (23-25, 28-26, 25-12, 25-20). Quarto di finale ostico per le Fenerine. Inizio di set che faceva presagire una facile vittoria con le avversarie in seria difficoltà. Con questa vittoria le 2012 c’entrano per il secondo anno consecutivo le Final Four provinciali, dando continuità al progetto del Club.