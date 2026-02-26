Tuttosport.com
Biella Motor Team al via del Rally Vallate Aretine

Archiviata la positiva Ronde del Canavese, il Team apre la stagione storica 2026 al Rally delle Vallate Aretine, primo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche
2 min
Biella Motor Team al via del Rally Vallate Aretine

 

Dopo i bei risultati conseguiti alla Ronde del Canavese, per la scuderia Biella Motor Team inizia anche la stagione 2026 nei rally storici. Il primo appuntamento è il Rally delle Vallate Aretine ad Arezzo che apre il Campionato Italiano Rally Auto Storiche (CIRAS).

Con il numero 53 si presentano al via il valsesiano Enzo Borini ed il navigatore Nicolò Ciancia Mercandino che saranno della partita con una Opel Ascona 2.0 del 3° Raggruppamento. Lo stesso in cui figura il navigatore Ermanno Battaglin che, come nella passata stagione, sarà affiancato dal pilota Giuseppe Romano. La loro Lancia Beta Montecarlo avrà il numero 54 sulle fiancate.

La gara toscana si correrà nella giornata di sabato 28 febbraio con partenza alle 7.45 ed arrivo finale alle 16.57. In mezzo sono previste cinque prove speciali per un totale di 96,93 chilometri cronometrati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

