Asti Padel Teams: quattordicesima giornata di Campionato 2025/2026

Martedì 24 febbraio presso l’impianto Asti Padel di via Gerbi si sono disputati oltre 60 game in sole due gare: sul campo 3 Il Pelu Padel Team, nonostante il 3-0 finale, ha dovuto sudare sette camicie per avere la meglio su I San Rock, capaci di portare gli avversari a 12 game nel secondo set e al tie-break nel terzo (6-4/7-5/7-6). Sul campo 4 Tremòni Padel ha la meglio su Bomber’s in un match via via sempre meno equilibrato, con un 0-3 finale a favore di Tremòni che li tiene agganciati alla vetta del girone Silver (4-6/3-6/1-6 i parziali).

Mercoledì 25 l’anticipo pomeridiano del girone Gold dell’Arena Club tra Hair House Asti e Arena Padel Team si è risolto solamente nel terzo set, quando Arena è riuscita a portare a casa il definitivo 1-2 (4-6/3-6/1-6). Alla sera di nuovo in scena il Silver con il derby della Waya tra Bazzuca Boys e Asados con un primo set molto equilibrato (7-5) e che ha sottratto tutte le energie ad Asados, non più in grado di impensierire i padroni di casa nella restante parte dell’incontro (6-1 e 6-2 gli altri parziali).

Sempre nella serata di mercoledì si è svolto il big-match di giornata, quello tra I Puntazos e Net King Padel, che all’andata ha richiesto addirittura tre giornate per arrivare alla conclusione, mentre in questo ritorno l’equilibrio è venuto a mancare, con I Puntazos che lasciano a Net King tutta la posta in gioco (4-6/2-6/3-6).

A chiudere la quattordicesima settimana di gioco ci hanno pensato Uni Soluzioni ed F.T.P. Soc. Coop. nella serata di giovedì 26: una gara più equilibrata nel risultato finale (1-2) che nei singoli set (2-6/6-1/1-6) che hanno visto la coppia vincente sempre dominare sull’avversaria.

Con questa vittoria F.T.P. si porta in cima del girone Gold a 57 punti, approfittando del passo falso de I Puntazos che mantengono la seconda piazza a 56 ma entrambe le squadre possono già festeggiare l’accesso diretto ai quarti di finale. Tutto ancora da decidere per Arena (55 punti) e Net King (54) che nella prossima giornata se la vedranno con Uni Soluzioni (45) e Hair House (44), gare in cui si deciderà il destino di tutte e quattro le compagini: due approderanno ai quarti, le altre due dovranno passare per il turno preliminare insieme alle squadre del Silver.

Girone Silver in cui continua a resistere in vetta l’accoppiata Il Pelu/Tremòni, entrambe a 44 punti e in attesa dello scontro diretto della prossima giornata che deciderà prima della classe solitaria. Al terzo posto arranca Bomber’s, penalizzata dalla sconfitta a tavolino della scorsa giornata e ferma a 37 punti. A 10 punti di distanza Bazzuca ha ancora qualche flebile speranza di agguantare lo scalino più basso del podio, mentre I San Rock (25) e Asados (26) non potranno in nessun caso superare la quarta posizione.

La prossima settimana, oltre alle gare già citate, sarà interessante la sfida tra F.T.P. e I Puntazos per il primato nel Gold e quella tra I San Rock e Bazzuca per il quarto posto del Silver. Mercoledì 4 marzo Asados ospiterà Bomber’s tra le mura amiche della Waya, con questi ultimi desiderosi di tornare in testa nel proprio girone.