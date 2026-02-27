Basket Torino School Cup, successo dentro e fuori dal campo già nella fase a gironi

Sedici scuole coinvolte, quattro giornate di gare tra Pala Gianni Asti, Sisport Mirafiori e PalaMoncrivello, tifo organizzato, performance musicali, live streaming autogestiti dagli studenti e un’energia che ha trasformato ogni mattinata in un piccolo evento. Il successo della seconda edizione della KING Basket Torino School Cup, il torneo scolastico targato Basket Torino e sostenuto da KING come title sponsor, non si è però fermato al parquet di gioco.

Il successo dell’edizione 2026 si sta facendo sentire anche e soprattutto sul piano digitale. Nel corso della sola fase a gironi, i contenuti della pagina Instagram della School Cup (@baskettorinoschoolcup) - frutto non solo dell’area social media del club gialloblù ma anche della preziosa creatività e partecipazione attiva degli studenti addetti alla comunicazione delle singole squadre scolastiche - hanno generato 1.3 milioni di visualizzazioni totali, raggiungendo oltre 140.000 account. La pagina ufficiale del torneo ha registrato più di 12.000 visite e le interazioni complessive sui contenuti hanno superato le 41.000, con un dato particolarmente significativo: il 49% del pubblico raggiunto appartiene alla Generazione Z, confermando la capacità del progetto di parlare direttamente al suo target naturale.

Numeri che certificano come la School Cup non sia soltanto un torneo scolastico, ma un vero ecosistema di partecipazione, dove gli studenti non sono solo atleti ma anche protagonisti nel racconto: telecronisti, creatori di contenuti, fotografi, social media team, performer. Emblematica la mattinata del Girone C con la banda musicale del Liceo Cavour a creare un’atmosfera da NCAA, così come l’impegno delle scuole nel realizzare live streaming e coperture media autonome.

Sul campo, la competizione ha espresso quattro vincitrici dei gironi che si sfideranno nelle Final Four del 9 marzo al Pala Gianni Asti: IIS Curie-Levi di Collegno, Liceo Berti, IIS Primo Levi (unica scuola ad aver raggiunto le finali per la seconda volta di fila), e l’Istituto Majorana di Grugliasco.

Non sono mancati i protagonisti individuali: da Edoardo Tonon (Liceo Berti) a Gabriele Conti (Liceo Volta), da Federico Biondi (IIS Santorre di Santarosa) a Gabriele Delvecchio (IIS Settimo), in un torneo che ha messo in luce talento, personalità, sportività e spirito competitivo in partite da due tempi da 10 minuti capaci di regalare intensità e coinvolgimento.

La fase a gironi si chiude quindi con un bilancio estremamente positivo: crescita del numero di scuole (da 8 a 16), aumento esponenziale dell’impatto digitale e un coinvolgimento sempre più trasversale tra sport, scuola e comunicazione.

La KING Basket Torino School Cup 2026 si prepara ora al suo atto finale. Il 9 marzo le luci dei riflettori del Pala Gianni Asti si accenderanno per le Final Four, con l’obiettivo di trasformare l’entusiasmo generato della prima fase in un’ultima grande giornata di sport e comunità gialloblù.