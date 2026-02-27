La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Dream Sport fuori casa

Per la quattordicesima giornata di campionato, la Reale Mutua Torino '81 Iren scenderà in vasca domani a Firenze contro il Dream Sport . I gialloblù non vincono da fine gennaio e domani vorranno ritrovare i tre punti per continuare la corsa ai play-off. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dal pareggio 17-17 contro il Camogli e si trovano al quinto posto in classifica a pari punti con il Bogliasco. I ragazzi di Malara, invece, hanno perso proprio contro il Bogliasco per 14-5 nell’ultima giornata e sono al penultimo posto in classifica a quota 4 punti.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Trasferta delicata, il Dream Sport è in una difficile posizione in classifica, ma è una squadra che non parte mai sconfitta, prova a fare risultato ogni sabato, ed è cresciuta durante il girone di andata. Per quanto ci riguarda, arriviamo un po' acciaccati, un paio di assenti e qualche atleta non è in perfette condizioni fisiche, chi giocherà dovrà sacrificarsi per la squadra più che in altre occasioni, ma confido nello spirito visto nella partita con il Camogli, giocata su livelli molto buoni per intensità e qualità.»

La partita si disputerà sabato 28 febbraio alle ore 18:00 presso la piscina "G. Nannini" di Firenze. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook "Teleregione Toscana".

QUATTORDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD:

Spazio R.N. Camogli - Mobilpesca Lavagna

Futurenergy R.N. Sori - R.N. Arenzano

Vela Nuoto Ancona - AGN Energia Bogliasco 1951

Waterpolo Milano Metanopoli - Pallanuoto Bergamo

Dream Sport - Reale Mutua Torino '81 Iren

Piacenza Pallanuoto 2018 - Chiavari Nuoto

LA CLASSIFICA:

Chiavari Nuoto 37, Futurenergy R.N. Sori 35, Spazio R.N. Camogli 25, AGN Energia Bogliasco 1951 24, Reale Mutua Torino '81 Iren 24, Vela Nuoto Ancona 17, R.N. Arenzano 17, Mobilpesca Lavagna 16, Piacenza Pallanuoto 2018 14, Waterpolo Milano Metanopoli 12, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.