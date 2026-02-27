Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Dream Sport fuori casa

Per la 14ª giornata, la Reale Mutua Torino '81 Iren fa visita al Dream Sport a Firenze con l’obiettivo di tornare alla vittoria e rilanciare la corsa ai play-off
5 min
La Reale Mutua Torino ’81 Iren affronta il Dream Sport fuori casa

Per la quattordicesima giornata di campionato, la Reale Mutua Torino '81 Iren scenderà in vasca domani a Firenze contro il Dream Sport. I gialloblù non vincono da fine gennaio e domani vorranno ritrovare i tre punti per continuare la corsa ai play-off. I ragazzi di Simone Aversa arrivano dal pareggio 17-17 contro il Camogli e si trovano al quinto posto in classifica a pari punti con il Bogliasco. I ragazzi di Malara, invece, hanno perso proprio contro il Bogliasco per 14-5 nell’ultima giornata e sono al penultimo posto in classifica a quota 4 punti.

Le parole di Simone Aversa presentano la sfida: «Trasferta delicata, il Dream Sport è in una difficile posizione in classifica, ma è una squadra che non parte mai sconfitta, prova a fare risultato ogni sabato, ed è cresciuta durante il girone di andata. Per quanto ci riguarda, arriviamo un po' acciaccati, un paio di assenti e qualche atleta non è in perfette condizioni fisiche, chi giocherà dovrà sacrificarsi per la squadra più che in altre occasioni, ma confido nello spirito visto nella partita con il Camogli, giocata su livelli molto buoni per intensità e qualità

La partita si disputerà sabato 28 febbraio alle ore 18:00 presso la piscina "G. Nannini" di Firenze. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook "Teleregione Toscana".

QUATTORDICESIMA GIORNATA DI SERIE A2 MASCHILE GIRONE NORD:

Spazio R.N. Camogli - Mobilpesca Lavagna
Futurenergy R.N. Sori - R.N. Arenzano
Vela Nuoto Ancona - AGN Energia Bogliasco 1951
Waterpolo Milano Metanopoli - Pallanuoto Bergamo
Dream Sport - Reale Mutua Torino '81 Iren
Piacenza Pallanuoto 2018 - Chiavari Nuoto

LA CLASSIFICA:

Chiavari Nuoto 37, Futurenergy R.N. Sori 35, Spazio R.N. Camogli 25, AGN Energia Bogliasco 1951 24, Reale Mutua Torino '81 Iren 24, Vela Nuoto Ancona 17, R.N. Arenzano 17, Mobilpesca Lavagna 16, Piacenza Pallanuoto 2018 14, Waterpolo Milano Metanopoli 12, Dream Sport 4, Pallanuoto Bergamo 1.


 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Piemonte News

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS