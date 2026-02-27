Tuttosport.com
La Novipiù Campus vola sul podio: terzo posto alle Final Four Piemonte-Liguria

Grande impresa della squadra albese, ora il focus è sul girone nazionale che vale l’accesso alle Finali Nazionali
2 min
La Novipiù Campus si supera ancora, dopo aver eliminato la talentuosa e fisica College Borgomanero, esce dalla Final Four Piemonte-Liguria con un prestigioso terzo posto!

Nella semifinale la formazione albese affronta la squadra Gratorino, con rankin 1° posto dell’altro girone e dunque una delle favorite). La gara è splendida e intensa. Nonostante i problemi di falli e l’assenza degli infortunati Murri e Osson, Campus guida a lungo (+7 a metà gara) ed è in vantaggio a pochi istanti dal termine (73-74). A 36 secondi dalla fine subisce la beffarda tripla che regala a finalissima agli avversari.

Nella finale per il primo posto Tortona batte, poi, Grantorino. 

La Novipiù, invece, affronta così la finale per il terzo posto contro Vado. Questo match non ha stroria. La squadra albese prende subito un buon vantaggio e, nonostante i tentativi liguri prima dell’intervallo, la forbice non si richiude. Anzi, nella ripresa è vera fuga, che porta al successo 98-70! Campus può così festeggiare un prestigioso terzo posto!

La stagione, però, non è finita, anzi, adesso viene il bello. Questo importante risultato apre le porte alla fase interregionale dove ci si giocherà l’accesso alle Finali Nazionali.

Campus è nel girone D con altre 5 squadre: Vis 2008 Ferrara (La 1° dell’Emilia 1), Sistema BK Pordenone (la 1° del Friuli), Umana Reyer Venezia (3° del Veneto), Don Bosco Livorno (4° della Toscana 4) e Blu Orobica Bergamo (5° della Lombardia).

Con lunghe trasferte in tutta Italia, Campus affronterà andata e ritorno con tutte e 5 le avversarie. La prima del girone volerà direttamente alle Finali Nazionali, mentre dal secondo al quarto posto ci si giocherà un ultimo spareggio per un ultimo ticket.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

