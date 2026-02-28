Banco di prova esterno per GRANTORINO sul campo di Olimpia Legnaia

In casa GRANTORINO la voglia di rivalsa è tanta. Nell'ultima uscita contro College Basketball i gialloblù sono scesi in campo con la mentalità giusta per tre quarti, ma nel periodo decisivo qualche errore di troppo ha permesso agli avversari di scappare e conquistare la vittoria. Un'occasione sfumata per i gialloblù, che a Firenzedovranno mettersi alle spalle la delusione casalinga per sperare in un esito diverso rispetto alla gara d'andata. Coach Comazzi ripartirà da quanto di buono si è visto nella sfida con i corregionali, a cominciare dalla doppia doppia di Zumstein (15 punti, 11 rimbalzi) e dai 19 punti di Bossola.

Olimpia Legnaia sta affrontando un momento delicato. I toscani sono a ridosso della zona playoff, ma nelle cinque sfide del girone di ritorno hanno ottenuto una sola vittoria. Il gruppo di coach Armellini è chiamato a ritrovare i due punti per ambire a un posto tra le prime otto. Tra i fiorentini i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Baldasseroni (12.4 punti di media) e A. Scali (12.3 punti di media), a cui si aggiunge Lakicevic, arrivato a inizio 2026, che si è già distinto nelle scorse uscite.

Appuntamento al Palafilarete di Firenze domenica 1° marzo alle 18:00 per la palla a due. Il match sarà trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube di Olimpia Legnaia e sarà affidato alla direzione dei Sig.ri Cavasin Tommaso e Nocchi Lorenzo (secondo arbitro).