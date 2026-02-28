La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 debutta nei playoff scudetto a Novara

Iniziano i Playoff Scudetto della Serie A1 Tigotà e nei quarti di finale si ripropone la sfida fra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e l’ Igor Gorgonzola Novara . Le due squadre hanno concluso la regular season appaiate in classifica a pari punti (55) ma grazie a una vittoria in più le gaudenziane si sono assicurate il quarto posto, con conseguente vantaggio del fattore campo in gara 1 e nell’eventuale di gara 3. La serie si apre dunque al PalaIgor : la partita è in programma domani, domenica 1 marzo , con fischio d’inizio alle ore 18 e diretta televisiva in chiaro su Rai Sport . Chieri e Novara si trovano opposte nei quarti dei play-off per la quarta stagione consecutiva. La prima volta, nel 2022/2023, nonostante il quinto posto in classifica dietro le biancoblù l’Igor guadagnò l’accesso alle semifinali in due partite, mentre nelle due stagioni successive la serie si è sempre decisa a favore di Novara in gara 3. Le chieresi, mai qualificate nella loro storia alle semifinali scudetto, hanno ora un’altra occasione per provare a sfatare la tradizione sfavorevole nei play-off con le igorine. In parità i due confronti stagionali nella regular season, con Novara vittoriosa 3-0 all’andata in casa e Chieri a segno 3-1 al PalaFenera. I precedenti fra i due club sono in tutto 26, con 9 successi di Chieri e 17 di Novara. L’unica ex è Sara Alberti.

A fare il punto alla vigilia della sfida è l’opposto Anett Nemeth: «La nostra ultima partita contro il Budowlani è stato un test molto positivo, abbiamo vinto con una prova convincente e tutte hanno avuto la loro possibilità di giocare. Certo, a questo punto della stagione come tutte le altre squadre siamo un po’ stanche, perché da mesi giochiamo ogni 3 giorni. Ma stiamo facendo del nostro meglio per riposare e recuperare, e affrontare i play-off al meglio. Novara è una squadra con buona qualità in ogni ruolo e sotto ogni aspetto. A questo punto della stagione la loro arma principale è sicuramente Tolok, ma hanno giocatori importanti in ogni ruolo. Bisognerà lavorare bene sulla nostra fase di break point, in modo da poter rallentare il loro attacco. Ma la cosa più importante è affrontare le partite con la giusta mentalità e il giusto atteggiamento e dare il massimo. Abbiamo già visto a dicembre che, se ci riusciamo, abbiamo sicuramente una possibilità. Quindi dobbiamo partire da lì»