Verso Brixia Basket-Autosped BCC Derthona

Penultimo appuntamento di regular season per l’ Autosped BCC Derthona , che sarà di scena domani al PalaLeonessa A2A di Brescia per affrontare il Brixia Basket nell’ultima trasferta della stagione regolare di Serie A1. La squadra allenata da Cutugno cerca due punti per continuare a rincorrere il quarto posto e il vantaggio del fattore campo al primo turno playoff contro il Geas Sesto San Giovanni, mentre le lombarde – già certe di prendere parte ai playout – cercheranno di mantenere la penultima posizione rispetto alla O.ME.P.S. Battipaglia. Le Giraffe sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il Famila Wiuber Schio, mentre Brescia è uscita battuta dal campo di Battipaglia nell’ultima giornata di campionato disputata.

FOCUS SULLE AVVERSARIE – Brescia si presenta alla partita di domani con una veste profondamente rinnovata rispetto alla partita di andata. Le principali terminali offensive della formazione allenata da Stefano Zanardi sono Marzia Tagliamento e Anna Winkowska, le uniche in doppia cifra di media (oltre 15 punti a uscita per entrambe) delle lombarde. Stante l’infortunio di Anna Togliani, indisponibile nelle ultime gare, la Società ha inserito in cabina di regia Ashley Renee Austin, protagonista di una buona prova nell’ultimo impegno contro Battipaglia. Il quintetto è completato dall’energia di Sofia Frustaci, all around player, e da una tra Martina Crippa, Allanis Delboni e Lucrezia Scalvini, che stanno trovando maggiore minutaggio e impatto nelle ultime partite. Dalla panchina, in cabina di regia agisce Giulia Bongiorno, che garantisce solidità nei minuti in cui scende in campo. Le rotazioni di Brescia sono poi completate con Benedetta Aghilarre, che dà il cambio alle esterne della squadra.

LE DICHIARAZIONI – A presentare la partita è stata Paula Suarez: «Ci attende una sfida importante per chiudere al meglio la regular season. Vogliamo sfruttare il momento positivo delle ultimse settimane e prosegure nel percorso che abbiamo intrapreso in tutto l’anno».

CURIOSITÀ DELLA GARA – Pallas Kunaiyi-Akpanah raggiungerà domani le 150 presenze nella massima serie ed è a 5 rimbalzi (1995) dai 2000 in Serie A1. Francesca Leonardi toccherà invece la presenza numero 200 in carriera tra tutte le competizioni LBF, invece Anastasia Conte (2487) è a 13 punti dai 2500 in LBF.

DOVE VEDERLA – La partita sarà trasmessa in diretta streaming su flima.tv.